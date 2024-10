- Most már minden éjszaka, hosszabb szünetek nélkül, az orosz fegyveres erők támadják a békés Kijevet - közölte Szerhij Popko, a katonai közigazgatás vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Oroszország több hullámban, különböző irányokból és különböző magasságokból mintegy 10 drónt indított, de az ukrán légvédelmi egységek a város felé közeledő valamennyi eszközt megsemmisítették.

- Sérültekről vagy nagyobb károkról nem érkezett jelentés - tette hozzá.

Az ukrán légvédelem később 80 támadó orosz drónról tett bejelentést az éjszakai támadás során, amelyeknek mintegy a felét sikerült lelőni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap újabb felhívást intézett nyugati partnereihez hazája légvédelmének erősítésére az X-en.

Russia does not stop its terror against Ukraine. Daily, it launches aggression against our people, cities, and villages, using various types of weapons. This week alone, the occupiers have used over 1,100 guided aerial bombs, more than 560 strike drones, and approximately 20… pic.twitter.com/UC7dPvH5pD