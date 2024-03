Egy walesi takarítónő, a 72 éves Anne Hughes már hét éve nyugdíjas, mellette azóta részmunkaidőben takarít a walesi Toteng egyik Best One szupermarketjében. Egy napon a bolt előtt várta a nyitást, amikor váratlan dolog történt.

Az üzlet elektromos redőnye hirtelen megmozdult, becsípte az idős hölgy ruháját, és több méter magasba emelte – írja a Femina.

Anne Hughes was waiting for the shop to open in Tonteg, near Cardiff, when the back of her jacket snagged on the shutters which then hoisted her into the air.



