Ursula von der Leyen a Kereszténydemokrata Unió (CDU) hétfői berlini ülésén jelenti be, hogy egy második ciklust is vállalna az Európai Bizottság élén.

A Guardian cikke szerint von der Leyen az elmúlt egy évben óvatosan nyilatkozott szándékairól a nyilvánosság előtt, minden kérdést elhárított a témával kapcsolatban.

A portál információi szerint a Bizottság jelenlegi elnökének egyik legfontosabb kihívója Kaja Kallas, Észtország miniszterelnöke lehet.

A CDU mellett még két másik párt támogatását kell megszereznie az Európai Néppárton (EPP) belül von der Leyennek, majd ezt követően meg kell nyernie egy szavazást az EPP márciusi, Bukarestben tartandó kongresszusán is, mielőtt júniusban megkezdődne az igazi küzdelem az EP-választás után.

„Ne feledjük, senki sem hallott róla 2019-ben, és német védelmi miniszterből heteken belül a legfontosabb brüsszeli állásba került” – emlékeztetett egy diplomata von der Leyen öt évvel ezelőtti megválasztásának körülményeire.

A Guardian arra is felhívja a figyelmet, hogy választások után a többi uniós vezetői pozícióért is komoly verseny lesz, a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, valamint az Európai Tanács elnöki posztja is megüresedik ugyanis idén júniusban.