Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy kezdjenek tárgyalásokat az Egyesült Királysággal arról, hogy a 18 és 30 év közötti fiatalok milliói számára jelentős engedményt téve lehetővé tegyék a Brexit előtt élvezett mobilitást.

A bizottság közölte, hogy most az uniós vezetők jóváhagyását kéri a tárgyalások megkezdéséhez, amelyek részben megszüntethetik a Brexit egyik legvitatottabb elemét, az egymás országaiban való tartózkodás jogának – bár korlátozott ideig és feltételekkel történő – blokkolását – számolt be róla a The Guardian. A Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a Brexit utáni észak-írországi kereskedelmi megállapodásra utalva azt mondta: „Amióta a windsori megállapodás érvényben van, a kapcsolat sokkal konstruktívabbá vált.”

Bizonyára vannak olyan témák, amelyekben szorosabb együttműködésre van lehetőségünk. Az ifjúsági mobilitás témája mindkettőnk érdeke, mert annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy jó viszonyban leszünk, hiszen a következő generációk így nagyon jól megismerhetik egymást

– jegyezte meg az elnökasszony.

Négy évig maradhatnának a célországban

A tervezett megállapodás értelmében a 18 és 30 év közötti uniós és brit állampolgárok legfeljebb négy évig maradhatnának a célországban – áll az Európai Bizottság részletes közleményében.

Ha megállapodás születik, a részt vevő országokban ifjúsági mobilitási vízumot adnának ki, amelynek lehetséges feltételei között szerepelne az egészségbiztosítás és a megfelelő megélhetési források igazolása, ami világszerte más mobilitási programoknak is jellemzője.

A Bizottság döntése, amely korábban hevesen ellenezte, hogy a Brexit óta az Egyesült Királyságnak tett bármilyen engedményt, áttörésnek számít.

A tárgyalások megkezdésére vonatkozó javaslatot először az uniós vezetőknek kell jóváhagyniuk. Erre az első alkalom májusban, az általános ügyekért felelős miniszterek találkozóján adódhat. Ha jóváhagyják, ez azt jelentené, hogy fiatalok milliói érkezhetnének az Egyesült Királyságba, hogy betöltsék a Brexit miatt keletkező űrt a vendéglátóiparban és az egyetemeken is. Az éttermi munkától a síparadicsomi állásokig ismét elérhetővé válna a brit fiatalok számára az uniós országokban végzett szezonális munka.

Az Egyesült Királyság és az EU egyetemeinek is könnyebbé válhat a kutatók toborzása, különösen a Horizont tudományos kutatási programban részt vevőké.

A tervek szerint a rendszer keretében az egyetemi hallgatók hazautazási díjainak rendszere mindkét irányban visszaállna, és megszűnnének az olykor évi 40 ezer fontot is meghaladó tandíjak.

A brit miniszterek azzal érveltek, hogy ez nem jelentene visszalépést a Brexit egyik kulcsfontosságú elemétől, a brit állampolgárok szabad mozgásának megszüntetésétől. Franciaországnak már létezik ilyen megállapodása Kanadával, Ausztráliának pedig az Egyesült Királysággal, és hogy ez fontos módja lenne a kulturális csere előmozdításának a jövő generációi számára.