Az egyelőre nem nyilvános tervről Volodimir Zelenszkij egy nap alatt három ország vezetőjével és a NATO főtitkárával is egyeztetett – írja a Euronews.

Az ukrán elnök a héten már több európai fővárosba is ellátogatott, hogy átbeszélje „győzelmi tervét” az országok vezetőivel. A terv célja alapvetően „megteremteni a megfelelő feltételeket az Oroszország elleni háború igazságos befejezéséhez”.

Harmadik állomásként Olaszországba is eljutott a miniszterelnök, ahol Giorgia Melonival folytatott megbeszéléseket, amely kapcsán az olasz miniszterelnök megerősítette Ukrajna támogatását.

– mondta Giorgia Meloni, közös sajtótájékoztatójukon.

Korábban Zelenszkij Londonban Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott megbeszélését gyorsan követte egy másik találkozó Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel, aki éppen előző nap küldött határozott jelzést Ukrajna támogatásáról azzal, hogy meglátogatta a Franciaországban kiképzés alatt álló ukrán csapatokat.

Az ukrán elnök közösségi oldalán vázolta fel az ukrán „győzelmi terv” részleteit:

I presented the Victory Plan to the President of the Council of Ministers of Italy, @GiorgiaMeloni. We had a very productive discussion today, covering all aspects of the Plan. The key is to strengthen Ukraine’s positions and relations with our closest partners, ensuring we… pic.twitter.com/qySYMPBNc2