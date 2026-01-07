Két napja nem értek el egy XIII. kerületi lakásban élő 29 éves nőt az ismerősei, ezért 2026. január 6-án délután bejelentést tettek a rendőrségre. A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját. A nyomozók a szemle során idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel.

A feltételezett elkövetőt azonosították, aki után hajtóvadászat indult.

A BRFK Életvédelmi Osztály emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást. A feltételezett elkövetőt január 7-én 1 óra körül Budapest XIX. kerületében a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival közreműködve elfogták, elszámoltatása jelenleg is tart – számolt be róla a police.hu oldalán a rendőrség.