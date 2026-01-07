A police.hu oldalán közzétett tájékoztatás szerint nyomozás kezdődött a kajakozó világbajnok, Dudás Miklós halála ügyében.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) soron kívül elvégzett hatósági boncolás alapján szakértők bevonásával közigazgatási hatósági eljárást indított:

a holtan talált 34 éves sportolón olyan sérüléseket találtak, amelyek keletkezése büntetőeljárás keretében tisztázható.

A BRFK Életvédelmi Osztálya halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata tisztázni a sérülés keletkezésének körülményeit.

Ahogy arról az Economx is beszámolt, Dudás Miklóst január 5-én találták holtan a budapesti XVIII. kerületi lakásban. Az információk szerint gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett értesítette a hatóságokat, mert több napja nem tudta elérni a párját. A lakásba egy zárszakértő segítségével jutottak be, de már nem lehetett segíteni a kajakoson - írta a Blikk.