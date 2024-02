A tűz szombaton tört ki a francia SNAM újrahasznosító csoport tulajdonában lévő raktárban a Toulouse-tól északra fekvő Viviezben – közölte Pascal Mazet helyi tanácsos az X-en közzétett nyilatkozatában.

A helyszínre hetven tűzoltó érkezett valamint a rendvédelmi és a Dreal erőit is mozgósították tegnap.

Elővigyázatosságból 500 méteres biztonsági zárlatot vezettek be Le Crouzet település körül, amelyet este feloldottak.

Az Adeba helyi környezetvédelmi egyesület szombaton rövid videót tett közzé a tűzvészről.

A lítium akkumulátorok létfontosságúak az elektromos eszközökben, a telefonoktól az elektromos autókig, égésük során mérgező anyagok szabadulhatnak fel.

A Le Monde szerint a létesítmény környezetvédelmi szempontből különösen veszélyes minősítést kapott. A lap azt írja, hogy „súlyos baleset esetén a SNAM-nál található termékek a tűz füstjén keresztül valószínűleg kadmium (Cd) kibocsátásához vezetnek. A kadmium rövid és hosszú távon rendkívül mérgező, és veszélyes a környezetre".

A telephelyet az Occitanie regionális környezetvédelmi, tervezési és lakásügyi igazgatóság (Dreal) ellenőrei 2023. novemberében ellenőrizték utoljára.

A járvány után mindent elkapott az áremelési őrület az ellátási láncok akadozása miatt, így a lítiumot is. Ez aztán megtolta az elektromos autók árát is, megtörve a hosszú távú csökkenő trendet. Most azonban kezd helyreállni a korábbi állapot, írtuk meg.

(via Reuters/lemonde.fr)