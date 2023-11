A lángok Kaliforniában a tustini Valencia Avenue és az Armstrong Road sarkán található bázis két fából készült hangárjának egyikében keletkeztek, amelyekben egykor a második világháborúban használt léghajók voltak. A legénység először hajnali egy óra körül érkezett a helyszínre, ahol az Orange megyei tűzoltóság szerint lángok csaptak fel a faépület tetején – közölte a CBS News.

Az erdőtüzek elleni oltásban használt helikoptereket hívtak a helyszínre, hogy segítsenek megfékezni a lángokat, amelyek kedd délután is tovább terjedtek, végül este tíz óra körül tudták megfékezni őket.

A bázist már nem használják, így az épület vízellátását elzárták, ami kihívást jelent a tűzoltók számára, hogy hozzájussanak a lángok eloltásához szükséges vízutánpótláshoz.

„Egy váltórendszert kellett létrehoznunk egy több mint 305 méteres földre dobott tömlővel, hogy az utcai tűzcsapokból vizet juttassunk el az épület másik oldalán lévő teherautóinkhoz” – mondta Thanh Nguyen helyi tűzoltókapitány. A tustini rendőrség súlyos bűncselekményekkel foglalkozó nyomozói vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy mi okozhatta a tüzet.

A faépület 17 emeletes, több mint 300 méter hosszú és 91 méter széles. Eredetileg 1942-ben épült, hogy nagy léghajókat tároljanak benne, amelyeket az amerikai haditengerészet a második világháború alatt arra használt, hogy a dél-kaliforniai partvidéken járőrözzön ellenséges tengeralattjárók után kutatva.

A történelmi jelentőségű hangárok több ikonikus filmben és sorozatban is alakítottak: többek között az X-akták, az Austin Powers, a Pearl Harbor és a Star Trek forgatási helyszínei voltak.

A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket, amíg a tűzoltók továbbra is figyelemmel kísérik az eseményeket.

