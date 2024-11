„Gratulálok Donald Trumpnak a lenyűgöző választási győzelméhez!” – jelezte az X-en Volodimir Zelenszkij szerda reggel, reagálva arra, hogy a republikánus elnökjelölt előbb jelentős előnyre tett szert az amerikai elnökválasztási versenyben Kamala Harris demokrata jelölttel szemben, majd gyakorlatilag véglegessé is vált győzelme.

Az ukrán elnök felidézte: „Emlékszem a Trump elnökkel történt szeptemberi nagyszerű találkozásunkra, amikor részletesen megvitattuk az Ukrajna-USA stratégiai partnerséget, a Győzelmi tervet és az Ukrajna elleni orosz agresszió leállításának módjait.”

Zelenszkij hozzátette, nagyra értékeli Trump elnök elkötelezettségét az „erő általi béke” megközelítése mellett a globális ügyekben. Úgy véli, pontosan ez az elv az, amely gyakorlatilag közelebb hozhatja az igazságos békét Ukrajnában, és bízik benne, hogy közösen megvalósítják.

– ígérte az államfő.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…