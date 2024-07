Szijjártó Péter szerint amiatt, hogy több ország állampolgárai mellett orosz és belorusz állampolgárok is bekerültek a Nemzeti Kártya-programba, „újraindult a balti propaganda-hadjárat”.

A tárcavezető azonban a Facebook-oldalán azt mondta: mindez szerinte „egy gyerekes hazugság”, mivel az orosz és a belorusz állampolgárok továbbra is csak vízummal tudnak belépni Magyarország és ezzel a schengeni övezet területére is, tartózkodási engedélyt pedig kizárólag az Idegenrendészeti Főigazgatóság által lefolytatott eljárás során szerezhetnek, ami Szijjártó szerint az európai szabályok szerint nemzeti hatáskörbe tartozik, vagyis ilyen joga a balti államoknak is van.

– Sokkal jobb lenne, ha balti kollégáim korrektül tájékoztatnák saját választópolgáraikat egy újabb hazugsághadjárat indítása helyett – zárja bejegyzését Szijjártó Péter.

A litván külügyminiszter nemrég arról nyilatkozott, hogy Magyarország a bevándorlási programjával veszélyezteti a schengeni övezet és egyes európai országok biztonságát, mivel beengedi az orosz és a fehérorosz állampolgárokat, amivel akár a térségben elszaporodott szabotázsakciókkal szembeni védekezésre fordított erőfeszítéseket is akadályozhatják.