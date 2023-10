A welsi esküdtszék tárgyalóterme megtelt: tíz vádlott, tíz védőügyvéd, 13 bírósági őr, két rendőr. Az akta több mint 10 000 oldal, a vádirat 60 oldalas. A főként magyarokból és szerbekből álló autócsempész banda elleni per hétfőn kezdődött és várhatóan legalább öt napig tart. Állítólag 20 luxusautót, egy Lamborghini mellett főleg BMW-ket csaltak ki osztrák vagy olaszországi kereskedőktől, majd továbbértékesítették őket. A kár értéke kétmillió euró – számol be a büntetőperről a Kronen Zeitung.

Keleti szegény embereket szerveztek be erre a célra. Elmentek együtt fodrászhoz, felöltöztették őket, hogy szalonképesnek tűnjenek. Be is jelentkeztették őket, csak hogy legyenek papírjaik

– számol be az ügyész.

Az egyik ilyen stróman egy szinte vak magyar állampolgárságú férfi volt, és írástudatlansága ellenére ő írta alá a kölcsön- és lízingszerződéseket. Maga az ötletgazda is ott ült a vádlottak padján ám semmit nem akart mondani, mondván fél a mögötte álló emberektől.

A kevés pénzért rávett „szerződők” sem túl közlékenyek: állítólag megfenyegették őket, hogy felgyújtják az otthonaikat és a családjukat is meg fogják büntetni.

A lízingmaffia egy A6-os Audin bukott meg, a kereskedő gyanúsnak találta a vásárlókat, és értesítette a felső-ausztriai regionális bűnügyi hivatalt. A nyomozók Timelkamban az autók egy részét meg is találták egy csarnokban, értékük az egymillió eurót is elérheti. A csarnok egy fiktív kereskedőcég nevén volt, amelynek magyar ügyvezetője az elsőrendű vádlott a bíróságon – igaz ő is csak stróman lehetett, néhány papírt írt alá, egyébként csak takarította az autókat. A tíz vádlott nagy része egyébként szabadlábon várja a bíróság döntését.