Az elmúlt 24 óra harcaiban két ember meghalt, további 26 megsebesült – írja az Euronews.

Oroszország 176 drónt vetett be, amelyből az ukrán védelem 103-at megsemmisített. Az egyik dróntámadás következtében két lakás is kigyulladt. Az orosz hadsereg kedden a Harkivi területen rakétákkal Borova városát is támadta.

Több ukrán városban építőanyagot osztanak, hogy a civilek el tudják barikádozni ablakaikat.

Felállítottunk egy mobil fűtőállomást itt Dolinyában, ide jöhetnek a vagyoni károkat elszenvedő emberek. A bizottságunk minden esetet megvizsgál, és kiszámolja a kártérítés értékét

– mondta Dmitro Popovics, a dolinyai városi tanács lakás- és közműügyi osztályának vezetője.

Mindeközben Szaúd-Arábiában elindultak a tárgyalások az amerikai és orosz külügyminiszter között a háború esetleges befejezéséről, vagy a tűzszünetről, amelyről bővebben ebben a cikkben írtunk.

Ukrajna azonban szkeptikus a találkozóval kapcsolatban.

Nem hiszem, hogy lesz béke Oroszország és Ukrajna között, hiszen Oroszország azt sem ismeri el, hogy ez egy háború. Ők különleges katonai műveletnek hívják

– mondta a kijevi Nemzetközi Politikai Intézet igazgatója, Yehven Mahda.

Volodimir Zelenszkij korábban már kijelentette, hogy nem fogad el semmilyen eredményt, ami olyan tárgyaláson születik, ahol Ukrajna nem vesz részt.