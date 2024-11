Két év eltelte után Olaf Scholz német kancellár és Vlagyimir Putyin orosz elnök ismételten beszélgetett, méghozzá egy egyórás telefonhívás keretében. A fő témát az orosz-ukrán háború jelentette. A hírről beszámoló Spiegel nyomán a hvg.hu azt írja, Scholz elítélte az Ukrajna elleni orosz agressziót, és felszólította Putyint a háború befejezésére és a csapatai kivonására.

A kancellár kifejezetten az ukrán polgári infrastruktúra elleni orosz légicsapásokat ítélte el. Putyinnak azt is jelezte, hogy az észak-koreai katonák megjelenése az ukrán fronton a konfliktus súlyos eszkalációjával és kiterjesztésével jár együtt. A német kormány vezetője emellett a tárgyalások megindítását sürgette az igazságos és tartós béke elérése érdekében.

Scholz ugyanakkor azt is közölte, hogy Németország amíg csak lehetséges, továbbra is támogatja Ukrajnát a védekezésben.

Azt egy ideig nem lehetett tudni, Putyin mit reagált Scholz szavaira.

A német lap arra is kitér, hogy Putyin után Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is beszélni fog, de Donald Tusk lengyel miniszterelnököt is tájékoztatta Scholz ebbéli terveiről.

Olaf Scholz Kép: Reuters , Lisi Niesner

Frissítés: megjött Putyin reakciója

Ahogy arról a 24.hu beszámolt, később

Oroszország megerősítette a telefonbeszélgetés hírét, és hogy azt Németország kezdeményezte.

A Kreml sajtóközleménye alapján olybá tűnik, Putyin továbbra is agresszív és oroszellenes fellépéssel vádolja a NATO-t. A közlemény szerint Moszkva viszont „nyitott a tárgyalások újrafelvételére”. Oroszország ennek feltételéül szabja, hogy az orosz biztonsági érdekeket figyelembe kell venni: a tárgyalásos megoldásnak pedig „az új területi realitásokon” kellene alapulnia, valamint „meg kellene szüntetni a konfliktus kiváltó okait”.

Magyarán Putyin nem hajlandó kivonulni a megszállt ukrán területekről.

Scholz Putyinnal folytatott pénteki telefonos tárgyalása előtt is elérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Ekkor Zelenszkij óva intette a német kancellárt, hogy telefonon beszéljen Putyinnal, mivel úgy látja, ez csökkentené az orosz elnök elszigeteltségét, és hozzájárulna a háború folytatásához – közölte az ukrán elnöki hivatal meg nem nevezett forrása a Reuters hírügynökséggel.

Egyúttal Zelenszkij sürgette, hogy a Brazíliában tartandó G20-csúcstalálkozón mutassák be „az igazságos és tartós béke ukrán vízióját”.

Jelenleg kritikus időszakát éli Ukrajna mellett Németország is a politikai színtéren.

Nemrégiben kormányválság kezdődött Németországban, Scholzot alaposan ki is osztották vetélytársai, és jelenleg az látszik biztosnak, hogy februárban tartanak majd előrehozott választást.