Német lapok információi szerint

a német hírszerzés 2020-ban arra a következtetésre jutott, hogy a Covid-19 vírus a vuhani laboratóriumból szabadult el, az erről szóló jelentést a Merkel- és a Scholz-kormányok titokban tartották.

A jelentés, amely a Bundesnachrichtendienst (BND), Németország szövetségi hírszerző szolgálatának információin alapult, még mindig nem került nyilvánosságra, az állami titokként kezelendő dokumentumokról az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem kapott tájékoztatást.

Az Infostart összefoglalója szerint a BND szakértői nyilvános adatok elemzésből, emellett a Saaremaa fedőnevű hírszerzési művelet keretében szerzett anyagokból - amelyek tartalmazták kínai kutatóintézetek, köztük a Vuhan Virológiai Intézet tudományos adatait is - vonták le a következtetést, megállapították:

nagy a valószínűsége, hogy a vírus a vuhani virológiai intézetből szabadult el.

A német kormányok az elmúlt öt évben nem kívántak nyilvánosan állást foglalni, és Angela Merkel sem kommentálta a helyzetet, amikor a média faggatta.

A Scholz-kormány 2024 végén külső szakértőket bízott meg a BND megállapításainak érvényességének ellenőrzésével. A járványügyi szakértők között szerepelnek olyan neves német tudósok, mint Christian Drosten virológus és Lars Koch, a Robert Koch Intézet elnöke. A szakértők véleménye vegyes, Drosten és mások valószínűbbnek tartják, hogy a vírus természetes eredetű, és az állatok közvetítésével juthatott el az emberhez.

A WHO továbbra is szeretné kutatni a vírus eredetét, de állítása szerint Kína nem hajlandó átadni a szükségesnek vélt információkat. A vírus eredetéről vita bontakozott ki az ázsiai ország és az Egyesült Államok között is. Az amerikai hírszerzés, a CIA a BND-hez hasonlóan ugyancsak valószínűbbnek tartja a laboratóriumi eredetet, de egyelőre egyik verzió alátámasztáshoz nincs egyértelmű bizonyíték.