Vlagyimir Putyin korábbi szokásától eltérően elkezdett golyóálló mellényt viselni a szabadtéri nyilvános rendezvényeken – írja a The Moscow Times olyan tisztségviselőkre hivatkozva, akik közelről láthatták az elnököt ezeken az eseményeken.

Azt gondolhatnánk, hogy az orosz vezető tanult Robert Fico szlovák miniszterelnök esetéből, aki május közepén lett merénylet áldozata, ám úgy tűnik, Putyin most előbb észbe kapott.

Május 9-én a főnök egyértelműen rejtett golyóálló mellényt viselt a felvonulás alatt

- mondta egy tisztviselő aki szintén ott volt az idei moszkvai győzelem napi felvonuláson .

– És ez az elővigyázatosság szerintem szükséges - tette hozzá.

Putyin, aki márciusban nyerte el ötödik elnöki mandátumát, május 9-én élő adásban köszöntötte a tábornokokat az éves katonai parádén. A videón látható ahogy mozdulatai sokkal merevebbnek tűnnek, és folyton a ruházatát igazgatja - különösen a jobb válla körül nem stimmel valami.

A mellékelt videón jól látszik, hogy Putyint mintha nagyon zavarná valami a kabátja alatt:

Mindez különösen akkor szembetűnő, amikor sétál és és kezet fog a katonáival.

– Putyin felsőteste természetellenesen néz ki, vállai pedig meglehetősen szélesek és szögletesek, nem látszik rajta a hát és a lapockák formája. A felvételen az is kiszúrható, ahogy a felöltőjének egy része beakadhatott a golyóálló mellény alá - mondta Jade Miller biztonsági tanácsadó az a független orosz lapnak.

Az újság szerint Putyin már 2023-ban elkezdett golyóálló mellényt felvenni, méghozzá az Elnöki Biztonsági Szolgálat javaslatára.

Putyin retteg attól, hogy az életére törnek

Putyin egykori biztonsági tisztje, Vitalij Brizsatyij korábban arról beszélt, hogy Putyin egyszer fegyveres búvárokat bérelt fel, hogy potenciális bérgyilkosok után kutassanak a privát strandján.

A volt testőr a krími Olivában álló palotájában teljesített szolgálatot és volt alkalma megfigyelni az orosz vezetőn elhatalmasodó paranoiát.

Mint elmondta, Putyin már a saját testőreiben sem bízik, a munkatársainak büntetőjogi felelősségre vonás terhe mellett megtiltották, hogy ukrán rokonokkal, az Egyesült Államok és az Európai Unió polgáraival, illetve a háborút ellenző személyekkel kommunikáljanak.

Brizsatyij arról is beszámolt hogy még Putyin mosógépét is külön testőr felügyeli.

A beszámoló szerint az orosz elnök még a testőreiben sem bízik teljesen, még a saját biztonsági szolgálatának is gyakran hamis információkat adott meg a hollétéről.

Orbán Viktor nem hordja

Egyébként a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban is rendre felmerül, hogy visel-e golyóálló mellényt, a sajtó ilyen irányú kérdéseit általában Havasi Bertalan szokta elhárítani. Legutóbb a Blikk is rákérdezett, de már magánál a miniszterelnöknél: – Sose hordtam, most sem hordok - válaszolta röviden és tömören Orbán Viktor.