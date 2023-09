A katasztrófa során senki nem sérült meg, ugyanakkor a szeszfőzde közelében lévő egyik ház pincéjét teljesen elárasztotta az ital. A helyi média szerint egy közeli mezőt érte a legnagyobb csapás – írja a LADBible.

The streets of Levira, Portugal were flooded with red wine after a distillery’s 2.2 million liter tanks burst.



pic.twitter.com/kwEPNKRjVu