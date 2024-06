Az ukrán katonai hírszerzés közleménye szerint a gép az Asztraháni területen fekvő Ahtubinszk repülőterén parkolt, az ukrán-orosz frontvonaltól 589 kilométerre.

Egy SZU 57-es orosz vadászgéppel pózol egy nő, a csúcskategóriás repülő minden modern eszközzel fel van szerelve Kép: AFP , Maxim SHIPENKOV

„A képeken látni lehet, amint június 7-én a Szu-57 érintetlenül állt, június 8-án viszont a robbanásban keletkezett kráterek és tűz okozta jellegzetes foltok láthatók" – közölte a HUR az üzenettel együtt feltett képekről. A legújabb generációs Szu-57-esek sorozatgyártása 2022-ben kezdődött.

Ukrajna korlátozottan ugyan, de használhat amerikai fegyvereket oroszországi célpontok ellen – az ezt lehetővé tévő múlt heti washingtoni jóváhagyás után Ukrajna már a gyakorlatba is átültette az engedélyt – értesült az AP hírügynökség.

Az információt az amerikai külügy hivatalosan nem erősítette meg, egy amerikai szenátor és anonim források azonban igen -számolt be a 444.hu a hírről.

Joe Biden elnök múlt csütörtökön hagyta jóvá, hogy az ukrán hadsereg Harkiv környékén már orosz területen lévő katonai bázisok, repülőgépek vagy akár csapatösszevonások ellen is csapást mérhessen amerikai fegyverekkel.

Ez a háború első bő két évében tabu volt, a tilalom feloldásával azonban Ukrajna nyugati szövetségesei átlépték a korábban a feltételezett eszkalációs veszélyek miatt maguk elé rajzolt vörös vonalat.

A döntés indoklása szerint a nyugati fegyverek révén Ukrajna jobban tudja védeni a kiszolgáltatott Harkivot és környékét a határ másik oldaláról indított csapásokkal szemben.

A mostani az első hír, amely szerint a nyugati fegyvereket az ukránok már ténylegesen be is vetették oroszországi célpontok ellen. Ezt az AP-nek Mike Rounds republikánus szenátor, a Szenátus Fegyveres Szolgálatainak Bizottságának tagja is megerősítette.

Az oroszok területeken történő ukrán támadásokat bizonyítja, hogy nemrég látványos dróntámadást hajtottak végre az orosz hadsereg katonai konvoja ellen. Az offenzíva abból a szempontból tűnik igazán vakmerő húzásnak, hogy az orosz csapatokat a határ túloldalán, attól nagyjából 3 kilométerre érte a csapás – jelentette az Ukrainszka Pravda a DeepState telegram csatorna alapján.

A videón látható, hogy a teherautókból álló konvoj szinte magatehetetlenül ácsorog az úton, és egyenként csapódnak beléjük a lövedékek. Jónéhány igyekezett közülük fedezékbe menekülni, de az ukrán drónirányítás figyelmét ők sem kerülhették el.

Lengyelország az első, leglogikusabb célpontja egy orosz nukleáris támadásnak, amennyiben Oroszország háborúba kerül a NATO-val Konsztantin Szivkov orosz biztonságpolitikai szakértő és veterán tengerésztiszt szerint. Szivkov az orosz köztévé egyik műsorában beszélt arról, hogy véleménye szerint az európai vezetők nem veszik elég komolyan azt, hogy Oroszország atomfegyverekkel rendelkezik.

A szakértő szerint 30-40 atomrakéta elég lenne ahhoz, hogy néhány percen belül teljesen eltüntessék a lengyel kultúrát és a teljes lengyel lakosságot.

Ez pedig csak egyetlen Iszkander-hadosztály lenne, amely csak egy nagyon kis töredéke Oroszország teljes nukleáris arzenáljának.