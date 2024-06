Látványos dróntámadást hajtottak végre az ukránok az orosz hadsereg katonai konvoja ellen – derül ki harctéri felvételekből. Az offenzíva abból a szempontból tűnik igazán vakmerő húzásnak, hogy az orosz csapatokat a határ túloldalán, attól nagyjából 3 kilométerre érte a csapás - jelentette az Ukrainszka Pravda a DeepState telegram csatorna alapján.

A videón látható, hogy a teherautókból álló konvoj szinte magatehetetlenül ácsorog az úton, és egyenként csapódnak beléjük a lövedékek. Jónéhány igyekezett közülük fedezékbe menekülni, de az ukrán drónirányítás figyelmét ők sem kerülhették el.

A jelentések szerint komoly hadifelszerelés nem volt a teherautókon. A konvoj megállítása ugyanakkor végzetes hibának bizonyult, amit az ukránok ki is használtak.

Az ukrán hadsereg főparancsnoka a minap arra figyelmeztetett, hogy Oroszország növeli csapatkoncentrációját a harkivi régióban, ahol a Moszkva jelentős előretörést ért el a tavaszi offenzíva során.

Olekszandr Szirszkij csütörtökön Facebook-oldalán közölte, hogy Oroszország Ukrajna más részeiből hadseregegységeket vezényel a harkivi régióba, hogy kiegészítse a harcok két fő fókuszpontjában, Vovcsanszk és Liptó városában lévő erőket.

The video of the destruction of the Russian military convoy in Kursk region, near Ukrainian border.



Part of the convoy was able to disperse and hide in the surrounding area after the first strikes, but it was also found and destroyed.



Joint work of the 53rd Brigade of Ukraine,… https://t.co/XI4aAAKWgJ pic.twitter.com/MopbFI0Dp5