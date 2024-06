Oleg Szviridenko orosz igazságügyi miniszterhelyettes a családi értékekről szóló SPIEF-ülésen tartott beszédet, ahol elmondta, hogy azok, akik az LMBTQ-társadalom tagjai, könnyen szélsőséges tevékenységekbe keveredhetnek, valamint „a nemi szélsőségek és a meleg nacionalizmus hordozóivá” válnak.

A miniszterhelyettes a Meduza szerint szót ejtett az LMBTQ-mozgalom betiltásáról is, amelyről szerinte a tárca azt állapította meg, hogy már 1984 óta működik Oroszországban, és úgy véli, hogy „a család és a házasság hagyományos értékeinek lerombolására irányuló destruktív ideológiát propagált, és a demokrácia lerombolásának veszélyét” hozta el az országba.

A vezető politikus azt is megjegyezte, hogy álláspontja szerint az LMBTQ-mozgalomnak „40 fő alosztálya van”, valamint, hogy külföldi NGO-któl, továbbá az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Hollandia és Svédország területéről is kapott támogatásokat használt fel finanszírozási forrásként, amelynek összege állítása szerint az 500 millió rubelt is meghaladja.