Oroszország javára folytatott kémkedés címén elsőfokon négyévi szabadságvesztésre ítéltek Lengyelországban egy orosz és egy belarusz állampolgárt – közölte pénteken a Bialystokban működő illetékes bíróság sajtóosztálya.

A 2022 áprilisában őrizetbe vett külföldiek a vád szerint 2017 és 2022 között folytattak kémtevékenységet Moszkva számára. Az ügyészség szerint

információkat gyűjtöttek lengyel és szövetséges katonai alakulatokról, telepítésükről, felszerelésükről és létszámukról. Információkat adtak át a migrációs válság kapcsán a belarusz határhoz vezényelt lengyel katonai alakulatok feladatairól is.

Mindkét vádlott legálisan tartózkodott Lengyelországban. A fehérorosz férfi kezdetben egy bialystoki főiskola hallgatója volt, majd ejtőernyős tanfolyamok szervezésével foglalkozott, és ott szerzett kapcsolatait kémtevékenységhez használta fel. Az orosz férfi kulturális és idegenforgalmi vállalkozások leple alatt tevékenykedett – számolt be róla az MTI.

Az Európai Parlamentben is lelepleződött egy orosz kém

Évekig jelentett az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak Lettország orosz nemzetiségű EP-képviselője. Mindez csak azután derült ki, hogy feltörték a levelezését. Kész csoda, hogy csak mostanában lett gyanús a múltja alapján.

Tatjána Zsdanok legalább 2004 óta dolgozhatott az FSZB Ötödik Szolgálatának munkatársaival, és többször pénzt is kért tőlük különféle rendezvények finanszírozására. Ezt állapította meg a The Insider oknyomozása, amelyet a képviselőnő feltört e-mailjei segítettek. A feltárt anyagokat azóta lett és észt nyelven is közzétették.