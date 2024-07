A magyar miniszterelnök kedd reggel előzetes sajtóbejelentés nélkül (tippelgetés mellett – a szerk. ) Kijevbe érkezett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztessen a háború rendezése és a kétoldalú kapcsolatok megtárgyalása végett . A bizalmas szervezés olyan hatékonyra sikeredett, hogy egészen az érkezésig sikerült titokban tartani a magyar kormányfő látogatását az ukrán fővárosba, amit végül a kormányzati kommunikáció is megerősített. Az, hogy Orbán Viktornak – a sokak által legoroszbarátabbnak tartott EU-s vezető-nek – miért pont Ukrajnába vezetett az első hivatalos útja a magyar soros elnökség megkezdése után, rengeteg kérdést vet fel, mivel az egyeztetés tartalmáról a felek még nem jelentettek meg a hivatalos álláspontot.

Magyarország lehet a híd Kijev és Moszkva között?

Bár konkrét információkkal nem rendelkezünk, az egyeztetés mibenlétéről, a szakérő szerint a bilaterális kapcsolatok esetében az ukrajnai magyar kisebbség jogainak a helyreállítása valószínűleg nagy szerepet játszott. Ami pedig a háborút illeti, a békéhez vezető út legalább két oldalon, az ukrán és orosz felen keresztül vezet, viszont jelenleg az orosz agresszor követelései semmilyen kompromisszumkészséget nem mutatnak. Itt jön be a képbe Magyarország, aki mindig is nyílt kommunikációs csatornákat tartott fenn Oroszország irányában – ellentétben a többi EU-s vezetővel–, és ahogy a svájci békecsúcson Szijjártó Péter külügyminiszter is megfogalmazta, ezúttal

Orbán Viktor is fel fogja ajánlani, hogy egyfajta mediátori szerepkörben közvetítsen Moszkva is Kijev között egy kompromisszumos megoldás reményében, ami ha nem is azonnal a békét, de a legalább a fegyverszünetet megpróbálja majd előkészíteni.

– fogalmazott a szakértő.