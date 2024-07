A titokban tartott látogatásról egyelőre nincsenek részletek, azonban a nemzetközi közvélemény szerint a békéről tárgyal Kijevben Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij. Az landolás utáni hivatalos magyar kormányzati kommunikáció mindenesetre csak arról szólt, hogy Kijevbe érkezett kedd reggel Orbán Viktor, az Európai Tanács soros elnökségét betöltő Magyarország miniszterelnöke, ahol Volodimir Zelenszkijjel, Ukrajna elnökével folytat tárgyalásokat. Kiemelve, hogy

a megbeszélés legfontosabb témája a béke megteremtésének lehetősége.

Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij megtárgyalja a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseit is.

Jellemző az is, hogy a miniszterelnök X-oldalán sem számolt be a nemzetközileg is kiemelt kijevi látogatásról.

A Reuters ma reggel szintén Havasi Bertalan fenti közlésére támaszkodik, ugyanakkor nem felejtik el megjegyezni, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnök legszorosabb szövetségese az uniós vezetők közül, és Ukrajna elleni invázió óta gyakran ellenezte az unió azon kezdeményezéseit, amellyel támogathatták volna Ukrajnát. Felidézik azt is, hogy

2024 elején az uniós vezetőknek hetekbe telt, mire sikerült megtörniük a magyar miniszterelnök vétóját,

hogy 50 milliárd eurónyi (53,67 milliárd dollár) segélyt nyújtsanak Ukrajnának.

A portál arra is emlékeztet, hogy a múlt héten megkezdődtek Ukrajnával a tagsági tárgyalások, amivel kapcsolatban

néhány nappal ezelőtt Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter elmondta, hogy azok a magyar uniós elnökség alatt folytatódni is fognak.

Érezhetően a német Deutsche Welle is meglepődött, és bár kiemelik, hogy Orbán és Zelenszkij a béke megteremtésének lehetőségeiről tárgyal majd, a beszámolójukban ők is inkább azt emelik ki, hogy

a magyar miniszterelnök eddig ellenségesen viseltetett Ukrajnával szemben.

Egyedül a Guardiannak voltak előzetes, hivatalosan meg nem erősített információi Orbán Viktor mai látogatásáról. A brit lap, amelyik szintén az "oroszbarát" jelzőt használja Orbán Viktor esetében, még tegnap este írt arról, hogy három, a terveket ismerő forrás szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden Kijevbe utazik. Ezzel a Guardian szerint

Európa egyik legoroszbarátabb vezetője meglepetésszerű kijevi látogatására készül,

amely akkor történik, amikor Magyarország átveszi az EU soros elnökségét.

Mihajlo Podoljak, Zelenszkij egyik tanácsadója tegnap még nem kívánt nyilatkozni az esetleges látogatásról. Egy másik kijevi forrás azonban megerősítette a terveket.

Orbán holnap itt lesz, hacsak az utolsó pillanatban nem történik változás

- jelezték Ukrajnából, és azóta már tudjuk, ez meg is valósult.

A portál szerint az utazás hosszas tárgyalások után valósult meg, amelybe beletartozott az ukrajnai magyar ajkú kisebbség jogainak kérdése is.

A találkozó előfeltétele volt, hogy a nemzetiségi jogok kérdése megoldódjon. Az elmúlt hetekben megállapodás született. Ezt sikerként könyvelhetik el

- hivatkozik a Guardian egy magyarországi forrására.

Napokon belül kiderül, mit tesz Magyarország a békéért

Több területen nagy meglepetést ígért Orbán Viktor az uniós elnökség hivatalos átvétele után adott első interjújában. Az M1-en sugárzott beszélgetésben ismertette:

Már kedden jönnek az első lépések az ukrajnai béke előmozdítása érdekében.

Az elnökségi félév során lesznek meglepő dolgok, konkrét lépések az illegális migráció területén.

A júniusi választással megújult másik uniós intézmény, az Európai Parlament (EP) területén is váratlan húzások következhetnek.

A kormányfő az orosz-ukrán háborúról szólva azt mondta: már a keddi sajtóból kiderülnek az intézkedések arról, hogy Magyarország soros elnökként mit tehet azért, hogy véget érjen a háború.