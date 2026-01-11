Nicolas Maduro felesége, Cilia Flores évek óta tudatosan építette a „nép asszonya” imázst. A klasszikus first lady megnevezés helyett inkább a forradalmi „first combatant”, azaz „első harcos” címet használta, és előszeretettel beszélt szerény gyökereiről, arról, hogy egykor vályogkunyhóban élt. Az évek során azonban olyan életmód alakult ki körülötte és férje körül, amely élesen szembemegy ezzel a narratívával – írja az Index.

Az Egyesült Államok kormánya tavaly bejelentette, hogy mintegy 700 millió dollár értékű vagyont foglalt le a Maduro családtól.

A lefoglalt eszközök között luxusvillát értettek Floridában, egy kastélyt a Dominikai Köztársaságban, két magánrepülőgépet, kilenc járművet és hét tonna kokaint. Venezuelában eközben Flores és Maduro állítólag egy egész utcányi villát birtokol a fővárosban, Caracas egyik elit negyedében. Florest rendszeresen fotózták le olyan divattervezők által készített ruhákban, mint Dior, Stella McCartney és Dolce & Gabbana.

Cilia Flores hosszú ideig aktív volt az Instagramon, ahol jótékonysági munkáját, házasságát és az ország sikereit bemutató képeket osztott meg – a legtöbb követő számára azonban valószínűleg fel sem tűnt, hogy ezek a fotók gyakran méregdrága ruhákban készültek. Egy volt venezuelai hírszerzési vezető szerint Flores „a függöny mögül irányít”, és legalább negyven családtagját juttatta be fontos állami pozíciókba.

Cilia Flores munkáscsaládból származik, első férjével, Walter Gavidiával három gyermeket nevelt fel, miközben felküzdötte magát a kormánypárt, az Ötödik Köztársaság Mozgalom (MVR) vezető jogi tanácsadójává, amelyet Maduro elődje, Hugo Chávez alapított. Az 1990-es években vált országosan ismertté, amikor elérte Chávez szabadlábra helyezését két sikertelen puccskísérlet után. Maduróval akkor ismerkedtek meg, amikor még mindketten házasok voltak. Kapcsolatuk végül 2013-ban, Maduro elnökké válásának évében vezetett házassághoz.

First ladyként Flores saját tévéműsort kapott, amelyben egyszerű, családcentrikus életmódot mutatott be: a konyhában házias, nemzeti ételeket főzött, és a venezuelai tévénézők örömére táncoltak is néhány adásban. Az imázs azonban repedezni kezdett, amikor 2018-ban – az ország hiperinflációja és élelmiszerválsága idején – Maduróékat a rendkívül drága Salt Bae isztambuli luxuséttermében kapták lencsevégre.

Donald Trump amerikai elnök egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy az Egyesült Államok elfogta Nicolas Madurót és Cilia Florest, majd elszállította őket az országból. Az akció nemzetközi visszhangot váltott ki: az EU önmérsékletre szólította fel az érintetteket, Oroszország és Venezuela szövetségesei elítélték a lépést. A házaspár New Yorkban állt bíróság elé kábítószer-kereskedelem, terrorizmus és fegyveres összeesküvés vádjával. Maduro nem vallotta magát bűnösnek, és továbbra is Venezuelai elnöknek tekinti magát, felesége szintén tagadja a vádakat.