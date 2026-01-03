Donald Trump bejelentette Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását.

Az Egyesült Államok az éjszaka légicsapásokat hajtott végre Caracas ellen Black Hawk és Chinook helikopterekkel, mielőtt rendkívüli hírt közölt volna, miszerint Maduro elnököt és feleségét őrizetbe vették és repülőgépre tették és eltávolították az országból.

Egy Truth Social oldalon közzétett bejegyzésében Donald Trump bejelentette:

„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel kiűztek az országból. A műveletet az amerikai bűnüldöző szervekkel együttműködve hajtották végre. Részletek később. Ma délelőtt 11 órakor (magyarországi idő szerint 17 órakor szerk.) sajtótájékoztató lesz Mar-a-Lagóban.”

A bejelentést azután tették, hogy szemtanúk legalább hét robbanásról számoltak be Venezuela fővárosában, Caracasban az éjszaka folyamán.

A felvételeken füst szállt fel a város felett, miközben a venezuelai kormány szükségállapotot hirdetett, közölve, hogy csapások történtek Caracasban, valamint Miranda, Aragua és La Guaira államokban.

A bombatámadásra Donald Trump amerikai elnök hónapokig tartó fenyegetéseit és figyelmeztetéseit követően került sor, miszerint intézkedéseket hoz, ha Venezuela nem állítja meg a kábítószer-csempész hajókat az Amerika felé tartva.

Narko-terrorista állam fejének bélyegezte az amerikai külügyminisztérium Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

Augusztus óta az Egyesült Államok fokozza a nyomást Venezuelára, bevetéseket hajt végre a határ közelében, haditengerészeti erőket épít ki a közeli tengeren, és feltételezett kábítószer-csempészeket öl meg motorcsónakokon.

Helikopterek repülnek el robbanásokból származó füstfelhők mellett Caracasban, Venezuelában, 2026. január 3-án, ezen a Reuters által megszerzett videóból származó képernyőképen Kép: Reuters

Maduro csütörtökön azt nyilatkozta, hogy megállapodásra akar jutni Trumppal.

Ez azt jelenthette volna, hogy

lemond a hatalomról,

mentelmi jogot élvez a büntetőeljárás alól,

megtarthatja hatalmas vagyonát,

és lehetővé teheti az Egyesült Államok számára a venezuelai olajhoz való hozzáférést.

Nem született megállapodás, és az éjszaka megkezdődtek a légicsapások.

Gustavo Petro, Kolumbia elnöke és a Trump-adminisztráció kritikusa a közösségi médiában ezt írta:

„Jelenleg Caracast bombázzák. Az egész világ figyelmébe, megtámadták Venezuelát. Rakétákkal bombáznak.” – adott hírt róla a The Telegraph.

Különleges erők fogták el Madurót

Amerikai tisztviselők szerint az elit amerikai különleges erők katonái elfogták Nicolás Madurót.

Donald Trump amerikai elnök azt állítja, hogy az amerikai erők egy nagyszabású csapás során elfoglalták Venezuela elnökét, Nicolás Maduro-t és feleségét, Cilia Florest, a közösségi média fiókjában 2026. január 3-án közzétett bejegyzés szerint. @realDonaldTrump/handout via Reuters Kép: Reuters

A venezuelai elnököt szombat kora reggel fogták el a Delta Force, az amerikai hadsereg legfőbb különleges missziós egységének tagjai – közölték amerikai tisztviselők a CBS News-szal.

Az elit hadsereg Delta Force-a vállalta magára a felelősséget a 2019-es misszióért is, amelyben megölték az Iszlám Állam korábbi vezetőjét, Abu Bakr al-Bagdadit.

Küldetései általában a terrorizmus elleni küzdelemre, túszmentésre, közvetlen akciókra és különleges felderítésre összpontosulnak nagy értékű célpontok ellen.

Védelmi miniszter: Venezuela ellenáll a külföldi csapatoknak

Vladimir Padrino López, Venezuela védelmi minisztere kijelentette, hogy Venezuela ellenáll a külföldi csapatoknak. Padrino López egy videónyilatkozatban hozzátette, hogy az ország elleni amerikai légicsapások civil területeket is eltaláltak.

Lakosok otthonaik előtt álldogálnak a Gramoven negyedben, miközben Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok megtámadta Venezuelát és elfogta Nicolás Maduro elnököt, 2026. január 3-án. Fotó: Maxwell Briceno/ Reuters

Azt mondta, hogy Venezuela összegyűjti a halott és sérült emberekkel kapcsolatos információkat.

„Ez a invázió a legnagyobb felháborodást jelenti, amit az ország valaha elszenvedett” – jelentette ki Padrino – a The Telegraph tudósítása alapján.

Trump szerint egy briliáns hadművelet történt

Donald Trump a The New York Timesnak adott rövid telefoninterjúban „zseniálisnak” nevezte Nicolás Maduro elfogására irányuló műveletet.

„Sok jó tervezés és rengeteg nagyszerű, nagyszerű katona és nagyszerű ember”

– mondta Trump az újságnak.

Ez azután történt, hogy az amerikai elnök a Truth Social című műsorban megerősítette, hogy az Egyesült Államok „sikeresen nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel kiűztek az országból”.

Frissítés!

Milei Maduro elfogását ünnepli

Javier Milei argentin elnök üdvözölte az Egyesült Államok hadműveletét és Nicolás Maduro elfogását.

Mr. Milei újra közzétett egy hírt az elfogásról az X-en, a következő képaláírással:

„A szabadság előretör! Éljen a szabadság, a francba!”

Milei, Trump közeli szövetségese december végén azt nyilatkozta, hogy Argentína „üdvözli az Egyesült Államok és Donald Trump nyomását a venezuelai nép felszabadítása érdekében”.

„Lejárt az ideje a félénk megközelítésnek ebben az ügyben” – tette hozzá.

Nincsenek amerikai áldozatok

Egy amerikai tisztviselő azt nyilatkozta, hogy Nicolás Maduro elfogására irányuló hadműveletben nem voltak amerikai áldozatok. A tisztviselő nem kívánt nyilatkozni a venezuelai áldozatokról a The Telegraph szerint.

Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores üdvözlik támogatóikat a kampányzáró gyűlésen Caracasban, Venezuelában, 2018. május 17-én. Kép: Reuters , Carlos Jasso

Alelnöke életjelet követel Madurótól

Delcy Rodríguez venezuelai alelnök az első hivatalos személy, aki nyilatkozott Maduro hollétéről mióta Trump elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok elfogta.

Rodriguez az állami televízióban azt mondta, hogy Maduro holléte ismeretlen, és hozzátette:

„életének bizonyítékát követeljük”.

Moszkva elítéli az amerikai légicsapásokat Venezuelában

Oroszország elítélte az amerikai légicsapásokat Venezuelában, mondván, hogy az „ideológiai ellenségeskedés” győzedelmeskedett a diplomácia felett.

„Ma reggel az Egyesült Államok fegyveres agressziót követett el Venezuela ellen. Ez mélyen aggasztó és elítélendő”

– közölte az orosz külügyminisztérium szombat reggeli közleményében.

„Az ideológiai ellenségeskedés győzedelmeskedett az üzleti pragmatizmus felett” – tették hozzá az orosz Gazeta híradása szerint.

Vadászgép landolt egy légibázison Maduro elfogása után

Egy Lockheed Martin F-35 Lightning II vadászgép leszállt a korábbi Roosevelt Roads-i haditengerészeti bázison, Ceibában, Puerto Ricóban, miután Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy az Egyesült Államok csapást mért Venezuelára és elfogta Nicolás Maduro elnököt 2026. december 3-án. Kép: Reuters , Eva Marie Uzcategui

Venezuela az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordult

Venezuela sürgős ENSZ Biztonsági Tanács ülést hívott össze az ország elleni amerikai légicsapásokra válaszul – jelentette be Yván Gil Pinto, az ország külügyminisztere.

„Egyetlen gyáva támadás sem fog diadalmaskodni ennek a népnek az erejével szemben, amely győztesen fog kikerülni”

– írta a Telegramon az ENSZ-nek küldött levél képéhez fűzött feliratot.

Trinidad és Tobago tagadja a részvételét

Trinidad és Tobago külügyminisztériuma közleményt adott ki, amelyben elhatárolódik a venezuelai katonai műveletektől, miután támogatást nyújtott az amerikai hadseregnek a karibi kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben.

„Trinidad és Tobago nem vesz részt ezekben a folyamatban lévő katonai műveletekben. Trinidad és Tobago továbbra is békés kapcsolatokat tart fenn Venezuela népével”

– írta Kamla Persad-Bissessar miniszterelnök a közösségi médiában.

Az ikersziget-nemzet az elmúlt hetekben engedélyezte egy amerikai hadihajó kikötését a partjainál, gyakorlatokat hajtott végre amerikai csapatokkal, és engedélyt adott az amerikai katonai repülőgépeknek a repülőterein való áthaladásra.

A múlt hónapban derült ki, hogy az ország, amely a legközelebbi pontján mindössze alig több mint 11 kilométerre van Venezuelától, jóváhagyta egy amerikai katonai radarlétesítmény telepítését.

Meloni szorosan figyelemmel kíséri a venezuelai válságot

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a római kormány oldalán kijelentette, hogy „szorosan figyelemmel kíséri a venezuelai helyzetet” azzal a céllal, hogy „információkat gyűjtsön honfitársainkról” az országban.

Venezuela körülbelül 160 000 olasz állampolgárnak ad otthont, akiknek többsége kettős állampolgárságú.

Az olasz miniszterelnök hozzátette, hogy folyamatos kapcsolatban áll Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel.