Németországban tavaly óta csaknem négyszeresére nőtt a nyugat-nílusi lázat okozó vírusfertőzéses esetek száma – jelentette a fertőzőbetegségeket kutató Robert Koch Intézet (RKI). Az egészségügyi hatóságok legkevesebb 26 fertőzöttről számoltak be, köztük súlyos esetekről is. A fertőzöttek fele tünetmentes volt, őket véradáskor szűrték ki.

Százországban hét, Száz-Anhalt tartományban hat, Berlinben pedig öt fertőzöttet találtak.

A vírust először 2019-ben mutatták ki Németországban. Az RKI adatai szerint 2022-ben 17 esetet regisztráltak, tavaly viszont csupán hetet.

Mivel a nyugat-nílusi lázat okozó vírus az esetek 80 százalékában nem okoz tüneteket, a regisztrált esetek száma általában alacsony. A fertőzöttek közel 20 százalékának enyhe tünetei vannak, ami miatt nehéz felismerni a betegséget – ismertette az intézet.

A véradókat is alaposabban szűrik, részben ennek tudható be, hogy az utóbbi években több fertőzöttet regisztráltak.

A vírus főként fertőzött szúnyogok csípésével terjed. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a madarak és a rovarok közti átvitellel kialakult körforgás tartja fenn. Az emberek és más emlősök is ki vannak téve a fertőzésnek. A nyugat-nílusi vírus általában idősebb, krónikus betegségekben szenvedő embereknél okoz súlyosabb, esetleg halálos kimenetelű betegséget.

Németországban a széles körben elterjedt culex szúnyogokat tekintik a vírus fő hordozójának.

Az egészségügyi szakemberek előrejelzése szerint a klímaváltozás következtében kialakuló kedvezőbb körülmények miatt a nyugat-nílusi vírusfertőzéses esetszám növekedésére lehet számítani a következő években.