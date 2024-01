ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Folytatódnak a gazdák tiltakozásai Németország szerte, ahol több államban és a fővárosban is traktorok, teherautók ezrei blokkolják a forgalmat, és a tüntetők elzárták az autópályák bejáratait, illetve a fontos bekötőutakat.

A dühös gazdák felkelése a kormány megszorító politikája ellen már az élelmiszerboltokban is érezteti a hatását: hétfő óta a lakosság egyre több üzletben azt tapasztalja, hogy hiányoznak az alapvető termékek a polcokról, mert a vidéki termelők sztrájkja miatt elmarad a szokásos áruszállítás.

A németek most attól tartanak, hogy a helyzet a hétvége közeledtével még rosszabbra fordul, sőt, a jövő hétfőre Berlinbe meghirdetett hatalmas tüntetés miatt napokra kifogynak az üzletek az élelmiszerekből – közölte csütörtökön a Berliner Zeitung.

Logisztikai központot is blokkoltak

Hétfőn a fővárosban a tüntetők néhány órára már elbarikádozták a dél-berlini Großbeeren teherszállítási központot is, ahol a nagy élelmiszerláncok elosztó raktárai találhatók, és megakadályozták a boltok ellátását biztosító kiszállításokat: egyetlen jármű sem tudott be- vagy kihajtani. Ez az akció akkor még nem okozott nagy fennakadást.

Nils Busch-Petersen, a Berlin-Brandenburg kereskedelmi szövetség ügyvezető igazgatója szerint egyenesen katasztrófa lett volna, ha az árufuvarozási központ blokádja másnapig eltart, főként, hogy ezt az akciót nem egyeztették a gazdatüntetéseket koordináló mezőgazdasági termelők szövetségével, amely így nem is hagyta jóvá a blokádot.

Óva intenek a pánikszerű vásárlástól

A fővárosi szupermarketekben csütörtökön is vannak üres polcok, a legtöbb érintett egységbe főként hűtött hús, hal és felvágott nem érkezett. A beszállítók hétfő óta nem hoztak árut, ami a kereskedőket leblokkolja, mert nincs B-tervük az ellátás pótlására.

Sokan attól tartanak, hogy már nem kapnak semmit, ez kicsit olyan, mint a koronavírus időszakában volt – nyilatkozta az egyik üzlet eladója az egyre gyakoribb pánikvásárlásokról.

Csak ezúttal nem a WC-papírra, hanem a konzervekre és a friss termékekre van hatalmas kereslet – tette hozzá.

A boltos kiemelte: a helyzet ugyan továbbra is bizonytalan, mégsem javasolt a felhalmozás, mert a pánikvásárlás kontraproduktív, és még több pánikba esett vevőt vonz az üzletekbe – emiatt pedig napokon belül valóban összeomolhat a németországi ellátási lánc.

A napilapnak egy másik berlini kereskedő azt jelezte, hogy a környékükön jelenleg nyugalom van, ám amikor jövő héten Berlinben lesz a farmerek és más csoportok tervezett, utolsó nagy demonstrációja, és ismét minden utcát lezárnak, akkor a szupermarketek polcai is üresek maradhatnak.

A charlottenburgi heti piac egyik árusa pedig úgy fogalmazott: az egyetlen jó dolog a sztrájkban az, hogy az emberek újra tudomást szereznek arról, hogy az étel nem hullik le az égből.

Enyhített a hatóság, de ez is kevés lehet

Az eddigi események, illetve a bejelentett tervek alapján január 15-én a gazdák reggel 7 órától délután 3-ig tartó felvonulása megbéníthatja egész Berlint, amellyel a tüntetők határozott nyomást gyakorolnának a szövetségi kormányra a mezőgazdasági gázolaj-támogatások és az adókedvezmények tervezett megszűntetése miatt.

Noha a kormány időközben engedett a szigorú intézkedésekből, a hárompárti koalíció, azaz az SPD, az FDP és a Zöldek elleni harag nem csillapodik, a tiltakozások széles körben zajlanak – idézik fel.

Ez pedig az élelmiszerellátást is egyre látványosabban befolyásolja, ezért a közlekedési igazgatás is lépett szerdán: az országban számos helyen, így Berlinben is január 14-ig feloldották a kamionok vasárnapi vezetési tilalmát.

A hatékony szállítási láncok jelentik az ellátás biztonságának alapját, különösen az élelmiszer-kiskereskedelemben – közölte a hatóság.

A Közúti Közlekedési Szövetség (BGL) vezetője, Jens Pawlowski szerint ugyanakkor ez kevés, és valóban nem zárható ki egyre több üzletben, hogy üresek maradnak a polcok,

mivel az ellátási helyzet a tüntetéseken ugyancsak résztvevő szállítmányozó cégek és kamionsofőrök hiánya miatt „feszült és túlterhelt”. Ezért véleménye szerint jövő hétig nem sok minden fog változni.

Megjegyezte, hogy a kormánynak végre azzal a ténnyel is foglalkoznia kellene, hogy sok szállítmányozó azért csatlakozott a gazdák tiltakozásához, mert ők is könnyítéseket követelnek, például alacsonyabb útdíjakat és olcsóbb gázolajat.