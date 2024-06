Az építési engedélyek száma áprilisban 17 százalékkal, 3600-zal csökkent az előző év azonos időszakához képest – közölte a német szövetségi statisztikai hivatal. Ez azt jelenti, hogy idén január és április között összesen 71,1 ezer lakás kapott építési engedélyt, ami éves összehasonlításban 21 százalékos visszaesés.

A csökkenést elsősorban az elszálló alapanyagárak, illetve a megnövekedett finanszírozási költségek okozzák, amelyek számos potenciális építkezőt és befektetőt elriasztanak – írja a Die Welt.

Az év első négy hónapjában az egylakásos házak építési engedélyeinek csökkenése volt a legjelentősebb: itt 32,5 százalékos volt a visszaesés.

A kétlakásos épületek esetében 18,3 százalékos csökkenésről számoltak be.

A zuhanás a többlakásos épülettípusoknál is igen jelentős: 20,2 százalék.

Az építőipar kilátásai valamelyest javultak áprilisról májusra a müncheni Ifo Intézet vállalati felmérése szerint, amely azt is jelezte, hogy a mélypont már megvolt, bár még hosszú út vezet a fellendüléshez.

A megrendeléshiány továbbra is komoly problémát okoz a német építőipari vállalatoknak: májusban a cégek 51,7 százaléka még mindig erről számolt be, szemben az áprilisi 55 százalékkal. Így az érintett piaci szereplők most leginkább az árak csökkentésével próbálják ellensúlyozni a megrendelések hiányát.