Ha minden jól megy, magyar-ukrán külügyminiszteri találkozóra kerülhet sor január 29-én Ungváron, amelynek során a felek áttekintik a kétoldalú együttműködés kérdéseit – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető a montenegrói kollégájával, Filip Ivanoviccsal közösen tartott sajtóértekezletén újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy egy esetleges magyar-ukrán csúcstalálkozónak akkor van értelme, ha az jelentős eredményekkel járhat, márpedig ehhez megfelelő előkészítésre van szükség. Ennek érdekében a tervek szerint,

január 29-én találkozóra kerül sor Ungváron közte és ukrán hivatali partnere, Dmitro Kuleba között, hogy az elejétől a végéig áttekintsék a kétoldalú együttműködés kérdéseit, és megvizsgálják, hogy a felső szintű ülés segíthet-e a kapcsolatok előremozdításában,

vagy hogy milyen egyéb munkát kell elvégezni ahhoz, hogy a siker reményével ülhessenek össze a két ország vezetői. „Én készen állok, én továbbra is a lehető legnagyobb védelmet biztosítom annak a napnak a naptárban, tehát január 29. most elvileg mindkettőnk részéről arra van szánva, hogy összeüljünk Ungváron” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Emellett Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével is szívesen leül tárgyalni a magyar tárcavezető, ám onnan még nem érkezett javaslat időpontra. „Én továbbra is itt vagyok, és várom, hogy időpontjavaslat érkezzen, és akkor vele is, ha kell, találkozom. Ha elég Kuleba miniszter úrral, az természetesen az ukránok belső döntése, mi abba nem avatkozunk bele” – tette hozzá a külügyminiszter.

A bazári hangulat elkerülendő

Szijjártó Péter a befagyasztott európai uniós forrásokkal kapcsolatban a „bazári hangulat” elkerülését kérte, hangsúlyozva, hogy nem alkudozásról van szó, és nem szabad olyan ügyeket összekeverni, amelyeknek semmi közük nincs egymáshoz.

Magyarország számára az európai uniós források járnak. Függetlenül Ukrajnától, a Hold állásától vagy a marslakóktól. Ezeket a forrásokat Magyarország számára ki kell fizetni. Semmilyen jogszerű oka nincsen az Európai Bizottságnak arra, hogy ezeket a forrásokat visszatartsa

– tette hozzá.