Egyre több információ lát napvilágot a többek között ötrendbeli gyilkossággal is vádolt merénylőről, aki a magdeburgi karácsonyi vásáron gázolásos támadást követett el pénteken.

A német sajtóban csak Taleb A-ként hivatkozott férfiról azt mondta egy német tisztviselő a Sky News beszámolója szerint, hogy már korábban is többször a rendőrség látókörébe került, miután 2006-ban megérkezett Németországba. Az orvosként dolgozó férfi 2011 és 2016 januárja között Mecklenburg-ElőPomerániában tartózkodott.

2023 áprilisában a közrend megzavarásával vádolták meg, ami valószínűleg az Orvosi Kamarával folytatott vitájával állt összefüggésben.

Az 50 éves férfi akkor azzal fenyegetőzött, hogy olyasvalamit tesz, amivel nemzetközi figyelmet kelt és a bostoni maratonon történt robbantásra utalt.

Ekkor elfogatóparancsot adtak ki a szaúdi orvos ellen, akinek átkutatták a lakását, azonban semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy egy hasonló cselekményre tett volna előkészületeket. Emellett iszlamista tendenciákra utaló nyomokat sem találtak akkor a nyomozók.

Egy másik ügyben pedig akkor került célkeresztbe 2024-ben, amikor anyagi támogatást kért a megélhetéséhez.

Miközben megpróbálta megszerezni ezt a finanszírozást, arról beszélt, hogy olyan akciókat fog végrehajtani, amelyek nemzetközi figyelmet vonzanak, és amelyekre az emberek sokáig emlékeznek.

Amikor a rendőrség úgy érzi, valaki potenciális fenyegetést jelent, radikalizálódási megbeszélést folytatnak a személlyel, ami meg is történt ebben az esetben is. Azt is jelezték neki, hogy a hatóságok szemmel fogják tartani.