Miközben bombafenyegetés miatt repülőtereket evakuáltak szerda délután Franciaországban, Ausztria bejelentette, hogy azonnali hatállyal megemeli az érvényben lévő terrorriasztási szintet. Az eddigi figyelmeztetési szint 3-ról 4-re emelkedik, így a második legmagasabb, narancssárga színű veszélyességi fokozat lépett érvénybe nyugati szomszédunk teljes területén – közölte az Oe24.at.

A narancssárga figyelmeztetési szint magas vagy „specifikus veszélyhelyzetet” és fokozott támadásveszélyt jelent.

Gerhard Karner belügyminiszter bejelentése szerint az európai titkosszolgálatoktól jött olyan jelzés, amely – a közel-keleti konfliktus, az izraeli Hamász-terror, Izrael közelgő, gázai szárazföldi offenzívája, valamint a két svéd futballszurkoló elleni támadás után – a fokozottabb riadókészültséget indokolja.

Katonákat vezényelnek a zsidó intézményekhez

Az előző, „fokozott” figyelmeztetési szint már 2022 márciusa óta érvényben van Ausztriában. A riasztást a bécsi belvárosi terrortámadás után jelentették be, amikor 2020. november 2-án négy halálos áldozattal járó vérfürdőt rendeztek.

Szerdán azt is bejelentették, hogy a rendőrség november végéig még nagyobb mértékben támaszkodik majd a Szövetségi Hadsereg erőire a védelmi feladatok ellátásában. Eszerint a szövetségi hadsereg 190 katonáját bevetik a terület-, ingatlan- és vagyonvédelmi intézkedésekre, különösen Bécsben. A hadsereg többi, speciálisan kiképzett katonáját elsősorban a zsidó intézmények védelmére fogják kivezényelni.

Emellett felállítanak egy terrorelhárító központot a Belügyminisztériumban, amely interfészként fog működni a tárca, a fegyveres erők és az állambiztonság között, és óránként végez helyzetértékelést vagy kockázatelemzést a bécsi fenyegetettségről.

Az interneten lázítják tovább a radikálisokat

A Kleine Zeitung azt írja: a katonai rendőrség már húsz objektumot, főleg nagykövetségeket, nemzetközi szervezetek székházait őrzi az osztrák fővárosban, ahol a rendőrökön kívül most is 90 katona van jelen az utcákon.

Ugyan egyelőre nincs konkrét támadásról szóló információnk, de a közelmúlt eseményei növelik annak a kockázatát, hogy a már Ausztriában élő szélsőségesek tovább radikalizálódnak, különösen az internetes propaganda által – idézik Omar Haijawi-Pirchner állambiztonsági vezető szavait. Mint jelezte, továbbra is nagy a félelem a zsidó közösségekben, ahol a gyerekek az elmúlt napokban nem mertek iskolába menni, ezért is rendelnek oda katonákat az oktatási intézményekhez is.

Berlin: pszichológiai terror, támadás egy zsinagóga ellen

Eközben Berlinben azt jelentették, hogy a keddről szerdára virradó éjszaka ismeretlenek gyújtószerkezeteket dobtak a Mitte negyedben lévő Brunnenstrasse-n a Kahal Adass Yisroel zsidó közösség kultúrközpontja felé, amely szerencsére nem robbant fel. Nem lehet véletlen, hogy az épületben több zsidó intézmény működik, egy zsinagóga mellett egy Talmud Tóra iskola is.

Két Molotov-koktélt dobtak egy berlini zsinagógára Kép: Reuters

A nyomozás során kiderült, hogy a terrorgyanús cselekményt egy 30 éves fiatalember tervezte elkövetni, amelynek során felhajtott egy elektromos robogóval az épülethez, eldobta a robbanószerkezetet, majd elrohant. Ám az arra járőröző rendőrök megállították és igazoltatás után letartóztatták, mivel a férfi ellenállt, és lázító, Izrael-ellenes jelszavakat kiabált.

Alicia Keys énekesnő hétfőn egy vita középpontjába került, miután egy szervezet az egyik bejegyzése kapcsán azzal vádolta meg, hogy abban titkosított üzenetekkel jelezte, hogy támogatja a Hamászt az Izrael elleni háborúban – „Mit tennél, ha nem félnél semmitől? Mondd meg az igazat! Én a siklóernyőkre figyelek!" A közfelháborodásra utóbb törölt posztra a StopAntisemitism jogvédő szervezet ugrott rá, és felvetették, hogy a A közösségi médiában több mint 27 millió követővel rendelkezőénekesnő hétfőn egy vita középpontjába került, miután egy szervezet az egyik bejegyzése kapcsán azzal vádolta meg, hogy abban titkosított üzenetekkel jelezte, hogy támogatja a Hamászt az Izrael elleni háborúban – írta meg a Kurier. Az USA-ban született, eredeti nevén Alicia Augello Cook énekesnő az Instagram on és az X-en posztolt magáról egy fotót, amelyen zöld bőrkabátot visel, fekete-fehér ékezetekkel – olyan színekkel, amelyek Palesztina zászlajára emlékeztetnek. Keys a fotó mellé azt írta, hogyA közfelháborodásra utóbb törölt posztra a StopAntisemitism jogvédő szervezet ugrott rá, és felvetették, hogy a zenész posztja finoman utalt a terroristák Izrael elleni támadásai során használt siklóernyőkre – ez szerintük nem volt más, mint egy „beteg, egyetértő óda”. Alicia Keys erre azzal védekezett az Instagramon, hogy a bejegyzésének semmi köze nem volt a Hamászhoz, sokkal inkább imádkozik és kiáll a békéért.

A Die Welt beszámolója szerint már előző este megkísérelték a gyújtogatást a megtámadott zsidó közösség központi épülete ellen. Akkor két ismeretlen égő folyadékkal teli palackokat dobott a zsinagóga irányába. A támadást azonban elhibázták, mert az üvegek összetörtek a járdán, amire az épületből kiszaladtak a biztonsági őrök, elriasztva az elkövetőket. Olaf Scholz kancellár az X-en mondott köszönetet a zsinagógát őrző biztonsági személyzetnek.

Izrael németországi nagykövetsége és a Zsidók Központi Tanácsa határozottan elítélte a gyújtogatási kísérletet, amely szerintük a Hamász-terror dicsőítésének következetes folytatása a német utcákon.

A „harag napja” nem csak egy kifejezés. A pszichológiai terror az, ami konkrét támadásokat idéz elő – közölték.

Filmezték a zsidókat, akik már baseballsapkában rejtőzködnek

A Berliner Zeitungnak nyilatkozott Schlomo Afanasev, a Hannoveri Zsidó Hitközség közösségi rabbija, aki a Brunnenstrasse-i közösség tagja. Elmondta: a Hamász Izrael elleni támadása óta már nem kipát visel, hanem baseballsapkát és öt, itt tanuló gyermekének is ugyanezt javasolta. Mint felidézte: a Molotov-koktélos támadás előtti napon egy ismeretlen férfi mobiltelefonnal videózta a kordonokkal körbezárt zsinagóga látogatóit, és az épületet. A rendőrség nem tudott ez ellen tenni semmit, mert Németországban megengedett az utcai forgatás.

A támadási kísérlet kapcsán Lars F. Lindemann, a berlini FDP főtitkára kijelentette: következetes azonosítást követően megelőző jellegű büntetéseknek kell következnie, hogy a fővárosban mindenki számára világos legyen: az erőszak monopóliuma kizárólag az államot illeti.

Gyújtogatnak, provokálnak, rendőrökre támadnak

Németország több városában (például Dortmundban, Düsseldorfban, Stuttgartban, Mannheimben, Essenben, Münchenben, Kölnben) folytatódnak az egyre eldurvuló tüntetések: a radikálisok újabban nem csak skandálják a palesztinpárti szólamokat és lengetik a zászlót, hanem pirotechnikai eszközöket, üvegeket, köveket dobálnak, provokálják a járókelőket, illetve több helyütt barikádokat építenek és gyújtogatnak, sőt, már a rendőrökre is rátámadnak – utóbbi történt kedden a Brandenburgi kapunál és az arabok lakta Neukölln kerületben, Berlinben.