A Portugáliához tartozó Madeirán a tűzoltók próbálják megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a híres és védett babérerdőre, valamint a Pico Ruivo régióban található egyik vízerőműre – jelentette a közszolgálati RTP televízió az Európai Unió műholdas Föld-megfigyelési programjának, a Copernicusnak az adataira, valamint a regionális kormányzat vezetőjére hivatkozva.

Miguel Albuquerque, a madeirai kormányzat vezetője visszautasította környezetvédők azon állítását, hogy az erdőtűz elérte volna az UNESCO természeti világörökségi listáján szereplő babérerdőt, s arról biztosított mindenkit, hogy a természetvédelmi területen egyelőre nincs tűz.

Mint mondta,

az oltási munkálatokat a heves szél és a magas hőmérséklet is akadályozza, de emberek és települések nincsenek veszélyben.

Hivatalos adatok szerint a lángok elleni küzdelem három térségben zajlik egy nehezen hozzáférhető hegylánc vonalán.

Madeira mintegy 200 lakójának kellett ideiglenesen elhagynia az otthonát füstmérgezés veszélye miatt. Az erdőtűz következtében eddig nem jelentettek áldozatokat, sem épületkárokat.

A polgári védelem tájékoztatása szerint a sziget központi részén augusztus 14. óta a tűzoltóság, illetve a polgári védelem 125 tagja küzd a lángok megfékezésén. Időközben a szomszédos Porto Santo szigetére két Canadair típusú tűzoltórepülőgép érkezett Spanyolországból. Lisszabon szerdán kért európai partnereitől segítséget az oltási munkálatokhoz. Az Európai Bizottság csütörtökön közölte, hogy az EU segítséget nyújt a Madeira szigetén és a környező szigeteken dúló erdőtüzek oltásához.

Albuquerque egyben visszautasította a portugál sajtóban megjelent azon vádakat is, miszerint alábecsülte az erdőtüzet, és nem elég gyorsan szakította meg üdülését. A politikus kijelentette, hogy véget kell vetni ennek a retorikának, és közölte, hogy az elkövetkezendő napokban tervezett nyári rendezvényeket rendesen meg fogják tartani a mintegy negyedmillió lakosú szigeten.