Az EU vezetői csütörtökön megállapodtak az Ukrajnának nyújtandó 50 milliárd eurós támogatásról, és még a magyar miniszterelnök is nevét adta a megállapodáshoz. Giorgia Meloni olasz kormányfő hónapok óta tartó „bűbájos offenzívája” és „a franciák vendégszeretete” kellett ahhoz, hogy Orbán Viktor beleegyezzen a fajsúlyos döntésbe – írja a Politico.

Giorgia Meloni a régóta fennálló kapcsolatuknak köszönhetően vezette a beszélgetéseket Orbánnal – jegyezte meg két olyan ország diplomatája, akik nem osztják Meloni nézeteit. „Az olasz miniszterelnök megpróbált híd lenni, és az a benyomásunk, hogy ez ezúttal sikerült” – mondta az egyik diplomata.

Orbán Viktor végül egy reggeli során rázott kezet Ursula von der Leyen bizottsági vezetővel, Olaf Scholzcal, Emmanuel Macronnal és Melonival. A döntés kulcsfontosságú volt az uniós vezetők számára, akik demonstrálni akarták, hogy támogatják Ukrajnát, ugyanakkor megmutatták, hogy képesek kordában tartani a magyar „lázadást”. Orbán Viktor ugyanis többször azzal fenyegetőzött, hogy taktikai vétót emel számos európai kérdésben, hogy pénzt csikarhasson ki az EU-tól.

Az uniós vezetők akkor jelentették be a jelentős áttörést, amikor az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtandó segélye hónapok óta függőben van a kongresszusban, és amikor Ukrajnának szüksége volt a létfontosságú pénzinjekcióra a stagnáló honvédő háborújában.

Ez fontos jelzés az Egyesült Államoknak is – mutatott rá Ulf Kristersson svéd miniszterelnök miután megállapodtak. A csütörtöki találkozón a vezetők hangsúlyozták, hogy bár egy Magyarország nélküli megállapodás is lehetséges, az az európai egység hiányát jelezné Moszkva felé.

– mondta Mark Rutte holland miniszterelnök csütörtök reggel, mielőtt bejelentették volna az egyezséget.

Szerdán este pedig a delegációk késő éjszakáig dolgoztak, hogy áttörést érjenek el Orbánnál. Ezen a héten Meloni telefonon beszélt a magyar vezetővel, majd a brüsszeli előkelő Hotel Amigóban találkozott vele egy egyórás beszélgetés során, és csütörtök reggel, volt még egy egyeztetésük.

Szerda este Emmanuel Macron francia elnök is találkozott Orbánnal, miután hetek óta a vele való kapcsolatépítésre összpontosított. A hónap elején az Elysée-ben tartott ebéd során próbálta megnyerni a magyar vezetőt. Azon az ebéden Macron arra kérte a magyar kormányfőt, hogy ossza meg elképzeléseit arról, hogyan lehetne jobban integrálni a keleti uniós országokat.

– tette hozzá a francia elnökhöz közelálló személy.

Ezek a „bájos offenzívák” lehetővé tették, hogy Charles Michel, az Európai Tanács elnöke azonnal a régóta várt megállapodás bejelentésével kezdje a csúcstalálkozót. Michel gyorsan ismertette a megállapodás részleteit Orbánnal, amelyet egyetlen vezető sem kifogásolt, beleértve a Magyarországnak tett kisebb engedményeket.

„A segélycsomagról szóló éves megbeszélés és szükség esetén a két év múlva esedékes felülvizsgálat lehetővé tenné Orbán számára, hogy megőrizze hitelét Magyarországon” – mondta egy uniós diplomata.

Magyarország gyorsan úgy állította be az eredményt, hogy az Budapest számára egyértelmű győzelem. Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs azt állította, hogy kormánya azt kapta a csúcstalálkozón, amit akart.

– írta Orbán Balázs az X-en.

