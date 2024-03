Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A Watch Register állítása szerint az elmúlt években 1,9 milliárd dollárra (687 milliárd forint) nőtt az ellopott vagy elveszettnek nyilvánított órák értéke — írja a BCC cikke.

A vállalat különlegessége, hogy saját platformján regisztrálni lehet a fent említett helyzetbe jutott órákat, ők pedig segítenek, hogy a luxuskiegészítők visszakerülhessenek eredeti tulajdonosaikhoz. A tavalyi évhez képest a vállalat 236 százalékos emelkedésről számolt be a regisztrált felhasználók körében.

A tavalyi évben összesen 100 ezer lopottként nyilvántartott órát regisztráltak világszerte.

Az óralopás piti bűnözésből mára címlapokat érő problémává nőtte ki magát

– áll a csoport legújabb jelentésében.

Katya Hills, a The Watch Register ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy egyre komolyabb mértékeket ölt az utcai rablások gyakorisága, a tulajdonosok pedig már félnek nyilvánosan viselni a saját tulajdonukat.

A cég ugyanakkor több sikeres visszaszerzési esetről is be tud számolni. Egy brit nőt például 23 millió forint értékű Patek Philippe órájáért teperték a földre. Az óra később egy kaliforniai kereskedőtől került vissza a The Watch Registernek hála.

Hasonlóképpen járt a Brentford FC sztárja, Rico Henry is, akinek a zsebéből csúszott ki majdnem 14 millió forintot érő Rolex órája, amelyet később egy helyi zálogházban találtak meg.

Sikeres történeteik származnak még Németországból, Franciaországból és Spanyolországból is.

Londonban 2022 áprilisa és szeptembere között 300 luxusórának veszett nyoma összesen 1,8 milliárd értékben. Az események hatására a brit Met Police fedett „áldozattal” csalta csapdába a rablókat, akik London központjában akartak luxusórákat lopni. A nem hétköznapi rendőri beavatkozás eredményesnek bizonyult, mert a környékbeli rablások jelentősen visszaszorultak.