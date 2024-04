A BL-győztes sztáredző egy extravagáns, 1,26 millió dollár, mintegy 465 millió forint értékű Richard Mille órát viselt a csuklóján a madridi Estadio Santiago Bernabéuban – írta meg a TNT Sports nyomán a CNN.

Pep Guardiola órája mindössze 50 darabos limitált szériás időmérő.

A tervező szerint a valaha készült legkönnyebb mechanikus óra, amely a szíjjal együtt mindössze 18,83 grammot nyom. Ez körülbelül négy A4-es vagy amerikai levélméretű papírlapnak felel meg.

Eredetileg a 22-szeres Grand Slam-teniszbajnok Rafael Nadal számára tervezték, hogy játék közben viselje, ezért minden elemét gondosan megtervezték, hogy a súlyát minimalizálják.

Az óra monoblokk hátlapja karbonból készült, ami ellenállóvá teszi az ütésekkel és karcolásokkal szemben, valamint hihetetlenül könnyűvé, míg a titán alaplapot négy, egyenként mindössze 0,35 mm átmérőjű acélkábel rögzíti a tokhoz.

