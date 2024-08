„Terhes kocsikról” ír több híroldal, miután a nagy melegben felpúposodtak a fóliák igen sok autón.

Az elmúlt hetekben több közösségi média platformon is elkezdtek terjedni olyan videók, melyeken „kínai terhes autók” láthatóak, ugyanis a hírek szerint az ott gyártott autók nem bírták az extrém hőmérsékletet és felpúposodott a járművökön lévő védőfólia – szúrta ki az Androgeek például a Daily Mail egyik videóját. Mint írják, ezek a felvételek „vírusként terjednek” a közösségi oldalakon.

(Mielőtt a videót elindítani, saját érdekében halkítson, mert indokolatlan a muzsika hangereje, de legalább a képet szórakoztatóak!)

Bár kínai autókról írnak, a lentebb is beágyazott videóban négy autó „púposodik”, abból három épp Audi – és bár a német márkának van Kínában is gyártja, ott pont nem ezeket a modelleket gyártják.

CHINA



BREAKING - Extreme Heatwave In China Turns Car Paints into 'Pregnant Cars'



AUG 14, 2024

In China, record high temperatures are causing significant issues with vehicles. Protective films on car paints are blowing up due to extreme heat. The heat causes protective films on… pic.twitter.com/1vwlDNr1VQ