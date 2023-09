A találkozóra várhatóan már kedden sor kerül. Az Interfax orosz hírügynökség korábban arról számolt be, hogy Kim várhatóan a következő napokban látogat el Phenjanba. Ha a Putyinnal tartandó csúcstalálkozó sikerül, ez lesz négy év után az észak-koreai vezető első nemzetközi útja.

A két vezető valószínűleg megvitatja majd annak lehetőségét, hogy Észak-Korea fegyverekkel lássa el Moszkvát az ukrajnai háborúban – mondta korábban egy amerikai tisztviselő a BBC amerikai partnerének, a CBS-nek.

Az Index cikke szerint az észak-koreai vezető legutóbbi külföldi útja szintén Vlagyivosztokba vezetett 2019-ben, az első csúcstalálkozójára Putyinnal, miután meghiúsultak az észak-koreai nukleáris leszerelési tárgyalások Donald Trump akkori amerikai elnökkel.

Kim Dzsongun páncélvonatban rejtőzve utazik

A BBC beszámolt, hogy az észak-koreai diktátor vonata már el is indult Phenjan városából. Kim 2019-ben szintén vonattal utazott Vlagyivosztokba.

Állítások szerint a vonat legalább 20 golyóálló kocsiból áll, így a súlya miatt nem képes 59 km/h sebességnél gyorsabban menni.

A vonatozás jellemző a Kim-dinasztiára Az 1948-ban alapított Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnak mindeddig csak három vezetője volt, akik ugyanannak a családnak, a Kim-dinasztiának a tagjai. Internet-hozzáférése csak néhány magas rangú személynek van, és míg az átlaglakosság számára jól ismert a nélkülözés, a vezetők életkörülményeire mindig a luxus volt jellemző – ennek része a magánvonat is, ami mindhárom férfi kedvelt közlekedési eszközének számított, és amit a külföldi és a belföldi utazásaikhoz egyaránt igénybe vettek – írta a Femina Kim Dzsongilról – Kim Dzsongun apjáról – az a hír járta, hogy rettegett a repüléstől, ezért részesítette előnyben a vasúti közlekedést. A páncélozott, golyóálló luxuskocsikból álló szerelvények az elérhető legmodernebb kommunikációs felszereléssel rendelkeztek, így a vezető menet közben is irányíthatta az országot.

Putyin már a helyszínen várja az észak-koreai diktátort

Vlagyimir Putyin orosz elnök megérkezett a távol-keleti oroszországi Vlagyivosztok városába, hogy részt vegyen a minden évben megtartott Keleti Gazdasági Fórum ülésén – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn az Oroszország 24 állami televízió szerint.

A The New York Times arról számolt be, hogy Kim és Putyin lehetséges találkozójára egy vlagyivosztoki egyetem campusán kerülhet sor.

Mi lehet a találkozás témája?

A lehetséges találkozóra azután kerül sor, hogy a Fehér Ház közölte, új információk birtokában van arról, hogy a két ország közötti fegyverkezési tárgyalások aktívan haladnak.

John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője korábban azt mondta, hogy

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter egy nemrégiben tett észak-koreai látogatása során megpróbálta meggyőzni Phenjant, hogy adjon el tüzérségi lőszert Oroszországnak.

Oroszország valószínűleg hagyományos fegyvereket, köztük tüzérségi lövedékeket és rakétatüzérségi lőszereket fog kérni Észak-Koreától, cserébe élelmiszerért és nyersanyagokért, valamint folyamatos támogatásért az olyan nemzetközi fórumokon, mint az ENSZ – a szakértők szerint. Azonban Észak-Korea teljes tüzérségi készletét nem könnyű meghatározni, tekintettel az ország titkolózó természetére.