Észak-Korea parlamentje, a Legfelsőbb Népi Gyűlés szerdán megszavazta a Dél-Koreával kötött gazdasági együttműködési megállapodások felmondását.

A testület, amely a Koreai Munkapárt által meghatározott politikai irányvonalat hajtja végre, egyben megszavazta a Dél-Koreával fenntartott gazdasági kapcsolatokat szabályzó törvények eltörlését is, ideértve a Kumgang-hegyen dél-koreaiak által épített turisztikai projektre vonatkozó különleges jogszabályokat.

Ez utóbbi üdülőhely a két Korea gazdasági együttműködésének szimbóluma volt a 2000-es évek elején, amikor még közelebbi volt a viszony Phenjan és Szöul között. Csaknem kétmillió dél-koreai turista fordult meg ott. A projektet 2008-ban függesztették fel, amikor egy lezárt területre tévedt dél-koreai turistát agyonlőttek észak-koreai őrök - írja az MTI a kommunista állam hírügynökségére hivatkozva..

Phenjan és Szöul között egyre feszültebb a viszony. Dél-Korea tavaly részlegesen felfüggesztette az Észak-Koreával 2018-ban kötött katonai egyezményt, miután Phenjan bejelentette, hogy sikeresen Föld körüli pályára állította első kémműholdját.

Az utóbbi időben Észak-Korea sorra hajt végre rakétateszteket, ezek közül egy alkalommal egy új fejlesztésű, tengeralattjáróról indítható, stratégiai manőverező robotrepülőgépet lőtt ki.

Ezeket a kísérleteket Észak-Korea is megerősítette, és utalt arra is, hogy a kilőtt robotrepülőgépek nukleáris robbanófejek szállítására is alkalmasak.

A KCNA hivatalos észak-koreai hírügynökség korábban arról is írt: az országot vezető Kim Dzsong Un ellátogatott egy hajógyárba, ahol azt mondta, a haditengerészet erejének növelése jelenleg a legfontosabb annak érdekében, hogy felkészüljenek az esetleges fegyveres összecsapásokra.

Erre hírre reagálva a dél-koreai országegyesítési minisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy Észak-Korea minden jel szerint a Koreai-félszigetet a Közel-Kelethez hasonló régióvá akarja tenni, ahol állandóan fennáll a katonai konfliktus veszélye.