Kamala Harris elegendő demokrata delegált támogatását biztosította ahhoz, hogy pártja jelöltje lehessen a novemberi elnökválasztáson Donald Trump ellen.

Az Associated Press összesítése szerint a jelenlegi alelnök

jóval több mint 1976 delegált támogatását kapta meg, amivel már az első szavazási fordulóban megszerezheti a jelöltséget az augusztus 19-22. között Chicagóban rendezendő demokrata jelöltállító gyűlésen.

Több állam küldöttsége hétfőn késő este találkozott, hogy megerősítse Harris támogatását, köztük Texas és Kalifornia is.

Harris egy közleményben reagált az AP összefoglalójára, amiben köszönetet mondott Joe Biden elnöknek és a Demokrata Párt minden tagjának, aki bízik benne.

Joe Biden vasárnap jelentette be visszalépését az elnökválasztási versenytől, amely után rögtön jelezte, hogy az alelnökét támogatja. Harris nem sokkal hivatalosan is bejelentette, hogy indul a párt elnökjelöltségéért. Ezt követően a demokrata párt vezető politikusai közül többen is támogatásukról biztosították.