Donald Trumpot az elmúlt napokban részletesen tájékoztatták az Irán elleni katonai csapások új lehetőségeiről – közölték az ügyet ismerő amerikai tisztviselők. A New York Times beszámolója alapján az elnök egyelőre nem hozott végleges döntést, de a források szerint komolyan mérlegeli a beavatkozást válaszul arra, ahogyan az iráni rezsim fellép a gazdasági válság miatt kirobbant tüntetésekkel szemben. A bemutatott opciók között nem katonai célpontok elleni csapások is szerepelnek.

Trump a kérdésben eddig elsősorban nyilvános megszólalásaira és közösségi médiás üzeneteire hagyatkozott. Egy szombati bejegyzésében azt írta:

Irán talán úgy vágyik a SZABADSÁGRA, mint még soha. Az USA készen áll a segítségre!!!

A helyzet nemzetközi szinten is fokozódik. Marco Rubio külügyminiszter telefonon egyeztetett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel az iráni tüntetésekről, a szíriai fejleményekről és a gázai helyzetről. Rubio közben nyilvánosan is jelezte: Washington „támogatja Irán bátor népét”. Ugyanakkor amerikai katonai és diplomáciai források szerint fennáll a veszélye annak, hogy egy elhamarkodott csapás épp az ellenkező hatást váltaná ki, és a társadalmat a rezsim mögé állítaná.

A feszültséget tovább növeli, hogy Trump az elmúlt évben több térségben is katonai akciókat rendelt el, legutóbb január 3-án Venezuelában. A kormány azóta hangsúlyozza: az elnök nem blöfföl, és kész betartani fenyegetéseit. A döntéshozók ugyanakkor igyekeznek időt nyerni, hogy felkészüljenek egy esetleges iráni megtorlásra.

Eközben az iráni parlament házelnöke, Mohammmad Bagher Galibaf az amerikai hadsereget és Izraelt is figyelmeztette, hogy „jogszerű célpontok” lesznek, ha Amerika megtámadja az országot, miközben Donald Trump fenyegetései tovább fokozzák a feszültséget. A tiltakozások december 28-án kezdődtek az iráni rial összeomlása és a súlyos gazdasági nehézségek miatt.