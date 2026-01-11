Donald Trumpot az elmúlt napokban részletesen tájékoztatták az Irán elleni katonai csapások új lehetőségeiről – közölték az ügyet ismerő amerikai tisztviselők. A New York Times beszámolója alapján az elnök egyelőre nem hozott végleges döntést, de a források szerint komolyan mérlegeli a beavatkozást válaszul arra, ahogyan az iráni rezsim fellép a gazdasági válság miatt kirobbant tüntetésekkel szemben. A bemutatott opciók között nem katonai célpontok elleni csapások is szerepelnek.

Trump a kérdésben eddig elsősorban nyilvános megszólalásaira és közösségi médiás üzeneteire hagyatkozott. Egy szombati bejegyzésében azt írta:

Irán talán úgy vágyik a SZABADSÁGRA, mint még soha. Az USA készen áll a segítségre!!!

A helyzet nemzetközi szinten is fokozódik. Marco Rubio külügyminiszter telefonon egyeztetett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel az iráni tüntetésekről, a szíriai fejleményekről és a gázai helyzetről. Rubio közben nyilvánosan is jelezte: Washington „támogatja Irán bátor népét”. Ugyanakkor amerikai katonai és diplomáciai források szerint fennáll a veszélye annak, hogy egy elhamarkodott csapás épp az ellenkező hatást váltaná ki, és a társadalmat a rezsim mögé állítaná.

Donald Trump katonai terveket kért Grönland megszerzésére – értesült a Daily Mail A Daily Mail értesülései szerint Donald Trump az amerikai hadsereg vezetőit arra utasította, hogy dolgozzanak ki egy tervet Grönland esetleges katonai megszerzésére. A brit lap szerint az elnök nem azonnali akciót rendelt el, de a kérés komoly diplomáciai és biztonságpolitikai hullámokat vethet. A tervről mindenesetre hivatalos amerikai megerősítés egyelőre nincs. Bővebben >>>

A feszültséget tovább növeli, hogy Trump az elmúlt évben több térségben is katonai akciókat rendelt el, legutóbb január 3-án Venezuelában. A kormány azóta hangsúlyozza: az elnök nem blöfföl, és kész betartani fenyegetéseit. A döntéshozók ugyanakkor igyekeznek időt nyerni, hogy felkészüljenek egy esetleges iráni megtorlásra.