Mindenben együttműködik az Egyesült Államokkal Venezuela. Donald Trump szerint Delcy Rodriguez ideiglenes kormánya mindent megtesz, amit az amerikai kormány szükségesnek tart. Hangsúlyozta, határozatlan ideig politikai fölényben marad Washington Caracasban.

Kiemelte azt is, hogy nagyon jövedelmi módon fogják a latin-amerikai országot újjáépíteni, olajat fognak termelni és használni. Arra a kérdésre, hogy meddig fog a Fehér Ház közvetlen felügyeletet gyakorolni a venezuelai olajra, azt mondta, azt csak „az idő fogja megmondani” – írja a Guardian.

Donald Trump fenti megjegyzései azután hangoztak el, hogy Venezuela ideiglenes elnöke, Delcy Rodriguez védelmébe vette azt a tervet, hogy megnyissák az ország olajpiacát az Egyesült Államok előtt.

Rodriguez szerdán kijelentette, hogy foltot ejtett a két ország kapcsolatán Nicolás Maduro elfogása, azonban a Washingtonnal való kereskedelem ettől még nem szokatlan vagy szabálytalan. Hozzátette, Venezuela nyitott az olyan energiaügyi kapcsolatokra, amelyekből minden fél profitál.

Trump a New York Timesnak adott interjújában szintén erre utalt, mondván, csökkentik az olajárakat, és pénzt adnak Venezuelának, amire szerinte nekik nagyon nagy szükségük van.