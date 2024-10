Cikkünk frissül...

Irán megtámadta Izraelt, a részvénypiac esni kezdett, a befektetők az aranyban és az olajban látják a menekülőutat.

Eséssel kezdtek az amerikai tőzsdék, a Dow 0,6 százalékos, az S&P 500 1,1 százalékos, a Nasdaq 1,5 százalékos mínuszban áll. Közben a piaci volatilitást mérő VIX-index 19 százalékot ugrott.

Az olaj ára nagyot emelkedett, a WTI 4,2 százalékos pluszban áll, és az arany 1,1 százalékot emelkedett a mai nap folyamán.

Irán nemrég rakétákat indított el Izrael felé – jelentette be egy tweet üzenetben az izraeli védelmi minisztérium (IDF).

