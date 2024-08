A legnagyobb veszélynek kitett helyek közé főként a déli országok tartoznak, ahol az időjárás melegedésével egy időben a hideggel összefüggő halálesetek száma is csökkent. Amennyiben pedig a globális felmelegedés eléri az általános 3-4 Celsius-fokos melegedést az extrém meleg okozta halálesetek száma megháromszorozódhat az évszázad végére – írja a The Guardian.

A halálesete száma már így is aránytalanul nagymértékben nő a dél-európai országokban, vagyis Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy az éghajlatváltozás példátlan kihívások elé állíthatja a közegészségügyi rendszereket, különösen a hőhullámok idején.

Amennyiben a hőmérséklet 3 Celsius-fokkal az iparosodás előtti szint fölé emelkedik, évente 129 ezer újabb haláleset is bekövetkezhet a meleg időjárás miatt.

Jelenleg a hőség okozta halálesetek száma 44 ezerre nőtt Európában. A tanulmány szerint azonban a hideg és a hőség okozta éves halálesetek összesített száma a régióban a jelenlegi 407 ezerről 2100-ra 450 ezerre is emelkedhet.

Ez a kutatás élesen emlékeztet arra, hogy hány életet kockáztatunk, ha nem cselekszünk elég gyorsan az éghajlatváltozással szemben

– mondta Madeleine Thomson, a Wellcome egészségügyi kutatóintézet éghajlati hatásokért és alkalmazkodásért felelős vezetője.

Hozzátette, hogy a közvetlen hő okozta halálesetek Európában előre jelzett megháromszorozódása „még csak nem is a teljes kép”, és rámutatott azokra a kutatásokra, amelyek a szélsőséges hőséget vetélésekkel és a rossz mentális egészséggel is összefüggésbe hozzák. Kiemelte, hogy fontos szót ejteni a közvetett hatásokról is, hiszen a szélsőséges időjárás áll a terméskiesés, erdőtüzek pusztítása, infrastruktúra kritikus károsítás és a gazdasági helyzet romlásának hátterében is.

A kutatók 854 város adatait modellezték, hogy kiszámítsák a forró és hideg hőmérséklet okozta halálesetek számát az egész kontinensen.

Előrejelzéseik szerint a kellemetlen hőmérséklet okozta halálesetek száma összességében 13,5 százalékkal emelkedne, amennyiben tovább folytatódik a bolygó felmelegedése. Ez várhatóan 55 ezer plusz halálesetet okozna és főként a 85 évnél idősebb korosztályt érintené.