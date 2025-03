A holland parlament szűk többséggel elutasította az Európai Bizottság újrafegyverkezési tervét. Annak ellenére, hogy a múlt héten az uniós kormányfők, köztük Dick Schoof holland miniszterelnök is, jóváhagyták a tervet.

A múlt héten a holland kormányfő is egyetértett Ursula von der Leyen által bejelentett 800 milliárd eurós „Rearm Europe" (Európa újbóli felfegyverzésére) tervével, most a négy koalíciós pártból három párt képviselői is ellene szavaztak, köztük van a jobboldali populista Geert Wilders Szabadságpártja (PVV) is.

Elsősorban azt bírálták a javaslat ellenzői, hogy csak az államadósság növelésén keresztül lehetne finanszírozni a tervet.

A védelmi kérdés láthatóan megosztja az ország amúgy is instabil jobboldali kormányát. A jobboldali liberális VVD – Mark Rutte jelenlegi NATO-főtitkár pártja – támogatja az uniós tervet. A VVD képviselői szerint „felelőtlenség" lenne, ha Hollandia most vonná meg a támogatását az elképzeléstől – írja az Euronews.

150 milliárd eurós hitel

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke március elején tett javaslatot a Rearm Europe-ra, közvetlenül azután, hogy az USA bejelentette, egyelőre felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott katonai támogatását (ezt végül a keddi szaúd-arábiai tárgyalásokon visszavonta, tehát folytatja Kijev katonai segélyezését.).

A projekt keretében 150 milliárd eurónyi hitelt nyújtanának a tagállamoknak a közös európai védelmi képességek, többek között

a lég- és rakétavédelem,

a tüzérségi rendszerek,

a rakéták és lőszerek,

a drónok és a drónok elleni rendszerek finanszírozására.

Arról nem beszélt Von der Leyen, hogy mégis miből teremtenék elő ezt a 150 milliárdot, és hogy a koronavírus-járvány utáni helyreállítási alapból fel nem használt mintegy 90 milliárd euró a részét képezné-e az összegnek. Korábban több tagállam ellenezte azt az ötletet, hogy eurókötvények kibocsátásával finanszírozzák a blokk védelmi szükségleteit.