A kormányzó Georgiai Álom – Demokratikus Georgia párt 2028-ig felfüggeszti a csatlakozási tárgyalások megkezdését az Európai Unióval – jelentette be csütörtökön Irakli Kobahidze georgiai kormányfő. Arról számolt be, hogy 2028-ig nem is fogadnak el semmilyen támogatást az Európai Uniótól.

„Az EU ártott az ország tekintélyének, mert manipulációra használta fel a csatlakozási tárgyalások megnyitásának kérdését. A tbiliszi kormány döntése ezt a kárt enyhíti” – mondta.

Az Európai Parlament csütörtökön állásfoglalást fogadott el, amelyben megállapította, hogy az európai uniós tagjelölt Georgiában október 26-án tartott parlamenti választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, és az ország folyamatos demokratikus visszalépéséhez járultak hozzá.

A kormányzó pártot tették felelőssé a tisztességtelen választások miatt, és a szöveget megszavazó képviselők elítélték a számos és súlyos választási jogsértést, köztük

a választók megfélemlítését,

a szavazatok manipulálását,

a választási megfigyelők és a média befolyásolását,

valamint az elektronikus szavazógépek manipulációját.

Mindezek miatt az EP szerint meg kellene ismételni a választást.

Románia mást sem csinál most, csak választ

Ma ismét választásokat tartanak Romániában – a múlt héten zajlott elnökválasztás után –, ezúttal arról kell dönteni a románoknak, milyen politikai erő alakítson kormányt.

„Ez egy igazi választási szuperév Romániában. Júniusban került sor az összevont EP- és helyi választásokra, most pedig rendes időben rendezik a két elnökválasztási fordulót és a parlamenti választást. Az, hogy az utóbbi két esemény ennyire összecsúszott, az nagymértékben befolyásolhatja a parlamenti választáson a részvételi arányt. Rendkívüli politikai polarizáció és szembenállás alakult ki az elnökválasztás megdöbbentő eredménye miatt, ahol egy korábban szinte teljesen ismeretlen, szélsőséges nézeteket valló vasgárdista jelölt, Călin Georgescu győzött. Miután a mainstream román politikai közeg felocsúdott a döbbenetből, mindent elkövet, hogy maximálisra növelje a szavazói részvételt a parlamenti választáson”

– nyilatkozta az Economxnak Szilágyi Mátyás volt nagykövet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Az elnökválasztás múlt hétvégi első fordulója vitatott eredménnyel zárult, a román alkotmánybíróság elrendelte, hogy számolják újra a 9,4 millió leadott szavazatot.

Hétfőn több mint ezer fiatal tüntetett Bukarestben a román elnökválasztás első fordulójának végeredménye láttán. Azt követelték, hogy akadályozzák meg, hogy Georgescu elindulhasson az elnökválasztás második fordulóján.

Tűzszünet és orosz előrenyomulás

Libanoni tűzszüneti megállapodás jött létre a héten. A diplomáciai áttörés ellenére azonban az ellenségeskedés tovább dúlt, mivel Izrael drámai mértékben fokozta a légitámadásokat Bejrútban és Libanon más részein. A források szerint semmi jel nem utal arra, hogy a megállapodás felgyorsítaná a fegyverszünetet és a túszok szabadon bocsátását a gázai övezetben, ahol jelenleg is dúl a harc Izrael és a Hamász között.

Közben pedig Oroszország szintén növelte az ukrajnai hadszíntéren az előrenyomulás ütemét. A jelek szerint a Kreml nem mond le arról a szándékáról, hogy elfoglalja az egész donyecki régiót.

Az orosz erők 2024 ősze óta fokozatos taktikai előrenyomulást hajtanak végre Délkelet-Ukrajnában az Institute for the Study of War (ISW) legutóbbi elemzése szerint. A dokumentum arra is rávilágít, hogy az orosz erők délkelet-ukrajnai előrenyomulása nagyrészt az ukrán frontvonal sebezhető pontjainak felismerésének és stratégiai kihasználásának eredménye.

Donald Trump megválasztott amerikai elnök ígéretet tett a Mexikóból, Kanadából és Kínából érkező árukra kivetett vámok jelentős emelésére – mindezt már kormányzásának első napjától kezdődően. A volt és leendő elnök szerint ez a lépés megtorlás lesz az illegális bevándorlásért, valamint a határokon át érkező bűnözésért és a kábítószerért.

Trump stábja – a Reuters értesülései szerint – már arról egyeztet, hogy közvetlen tárgyalásokat folytasson Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel, azt remélve, hogy újabb diplomáciai erőfeszítés csökkentheti a fegyveres konfliktusok kockázatait. Állítólag

Trump csapatának több tagja most közvetlen közeledést lát a régi-új amerikai elnök részéről, avagy a már meglévő fagyos külpolitikai viszonyban nagy valószínűséggel megtörhetik a jeget Kimmel.

Trump egy másik különleges találkozót is megejtett a héten. A Meta vezérigazgatójával, Mark Zuckerberggel vacsorázott szerdán a megválasztott elnök floridai Mar-a-Lago birtokán. A Facebook alapítója korábban kitiltotta Trumpot a platformjáról, ő pedig bebörtönzéssel fenyegette meg Zuckerberget.