A nemrégiben megválasztott Donald Trump stábja már arról egyeztet, hogy közvetlen tárgyalásokat folytasson Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel, azt remélve, hogy újabb diplomáciai erőfeszítés csökkentheti a fegyveres konfliktusok kockázatait – fogalmazott a Reutersnek két, az ügyre rálátó személy. Elmondásuk alapján

Trump csapatának több tagja most közvetlen közeledést lát a régi-új amerikai elnök részéről, avagy a már meglévő fagyos külpolitikai viszonyban nagy valószínűséggel megtörhetik a jeget Kimmel.

A névtelenül nyilatkozó források azt állítják, a politikai témában zajló megbeszélések gördülékenyek, és a megválasztott elnök még nem hozott végleges döntést.

Mindenesetre Donald Trump közvetítő csapata nem válaszolt a lapnak a diplomáciai próbálkozást firtató megkeresésére.

Milyen eredménnyel járhatnak a diplomáciai erőfeszítések?

Megjegyzik, nem világos, hogy Kim Dzsongun viszonzásul mit is kínálhat Trumpnak, aki Európának már most is feladja a leckét. Az észak-koreaiak négy éve figyelmen kívül hagyták Joe Biden amerikai elnök ajánlatát, hogy előzetes feltételek nélkül kezdjék meg a tárgyalásokat, Kimet pedig felbátorítja és új lapot nyit a felpörgetett rakétaarzenál és sokkal szorosabb, több tízezernyi katonában is kifejezhető kapcsolat Oroszországgal.

Trump finoman megfenyegette Kimet Ismert, hogy 2017-2021-es elnöksége alatt Trump három találkozóra kerített sort Kimmel: Szingapúrban, Hanoiban és a két Korea közti, demilitarizált övezetként funkcionáló határon, amikor egy amerikai elnök először tette be a lábát a kommunista országba. Diplomáciai próbálkozásaik és levelezésük azonban nem hoztak konkrét eredményt, sőt, az üzengetéseik komoly indulatokat is szültek.

Az Egyesült Államok felszólította Észak-Koreát, hogy mondjon le nukleáris fegyvereiről, míg Kim a szankciók teljes enyhítését követelte, majd újabb fenyegetéseket fogalmazott meg.

Trump kezdeti célja az alapvető elkötelezettség helyreállítása lenne, de további politikai célokat vagy pontos menetrendet nem határoztak meg a jövőre nézve

– teszik hozzá a név nélküli források. Emellett egy az átmenettel foglalkozó személy szerint az ügy háttérbe szorulhat a közel-keleti és ukrajnai konfliktus miatt.

Észak-koreai figurát is megbízott tanácsadással

Az észak-koreai állami média még nem kommentálta nyilvánosan Trump újbóli megválasztását, Kim pedig ebben a hónapban arról beszélt, hogy szerinte az Egyesült Államok fokozza a feszültséget és provokál, ami növeli az atomháború kockázatát.

Pénteken a büntetővámokkal riogató Trump nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettesnek nevezte ki az egyik olyan személyt, aki részt vett az eredeti észak-koreai stratégiájában, név szerint Alex Wong volt külügyminisztériumi tisztviselőt.

Észak-koreai különleges képviselő-helyettesként segített tárgyalni a csúcstalálkozómon Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel

– áll Trump közleményében.