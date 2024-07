Kijelölték a következő szövetségi választások időpontját Németországban. Az új Bundestagot 2025. szeptember 28-án választják meg, feltéve, ha a jelzőlámpás koalíció kitart odáig.

Az Európai Tanács pedig hat hónappal meghosszabbította hétfőn az Oroszország elleni korlátozó intézkedéseket.

Az uniós testület közleménye szerint a döntés értelmében az először a Krím félsziget 2014-es annektálása nyomán bevezetett, majd az Ukrajna elleni háború 2022-es kitörése nyomán kiterjesztett büntetőintézkedések 2025. január 31-ig lesznek érvényben.

Ki lesz Trump ellenfele novemberben?

Megérkezett a második negyedéves GDP adat első becslése az Egyesült Államokból. Óriási meglepetésre 2,8 százalékkal nőtt az amerikai gazdaság éves összevetésben. Az első negyedévben csupán 1,4 százalékkal nőtt az USA gazdasága, a második negyedévre 2 százalékos növekedést vártak az elemzők.

A hét amerikai közéleti kérdéseiben azonban nem ez volt az uralkodó téma. Sokkal inkább Joe Biden amerikai államfő vasárnapi bejelentése, miszerint mégsem indul újra az elnöki pozícióért novemberben. Sorra érkeztek a reakciók, ahogy a találgatások is, kik lehetnek az utódjelöltek.

Kamala Harris alelnök egyértelmű favoritként lépett elő. Rohamosan bővült a Harrist támogató demokratapárti törvényhozók listája, amelyhez vasárnap estére a demokraták olyan erős emberei csatlakoztak, mint

Gavin Newsom kaliforniai,

Jared Polis coloradói,

Roy Cooper észak-karolinai és

Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó vagy

Mark Kelly arizonai szenátor.

Bill Clinton volt elnök és felesége, Hillary Clinton – Barack Obama volt elnök külügyminisztere –, nyilatkozatukban szintén Kamala Harris elnökjelöltsége mellett foglaltak állást.

A Donald Trump elleni merényletkísérlet megbuktatta az amerikai titkosszolgálat igazgatóját. Kimberly Cheatle, egy képviselőházi meghallgatás után jelentette be lemondását, miután mindkét párt képviselői felszólították erre.

Az, hogy egy esetleges Trump-Harris összecsapásból ki kerülhet ki győztesen, egyelőre egy nagyon távoli kérdés. Az Economxnak nyilatkozó szakértő szerint egy kellemetlen ütőkártya lapulhat Trump kezében Harrisszel szemben. A 25. alkotmánykiegészítés jelentette potenciális retorikai kelepcét azonban javarészt felszámolta Biden szerdai beszéde, amelyben úgy fogalmazott:

„Úgy döntöttem, hogy az előrelépés legjobb módja, ha átadom a fáklyát a fiatalabb generációnak, és ez a legjobb módja a nemzet egyesítésének.”

Venezuela választ

Nagy nemzetközi figyelem közepette járulnak az urnákhoz a venezuelaiak vasárnap. A függetlennek tekinthető közvélemény-kutatási adatok alapján elsöprő ellenzéki győzelemre lehet számítani. Az elemzők azonban arra figyelmeztettek, attól, hogy Edmundo González népszerűsége egyértelműen felülmúlja Nicolás Maduro aktuális államfőét, az nem jelenti azt, hogy tiszta választások lesznek, és hatalomváltásra is sor kerülhet.

Ha pedig mégis arra a konklúzióra jutna Maduro, hogy elfogytak a támogatói, és jobban teszi, ha félreáll, az ellenzék előtt gigászi munka áll.

Több év lehet, mire az intézményrendszert átalakítják és talpra tudják állítani a gazdaságot. Elég csak megnézni, Javier Milei már több mint fél éve küzd azzal, hogy próbálja egyenesbe hozni az argentin gazdaságot, és még messze van a vége

– nyilatkozta az Economxnak Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora.

Rajtolt a párizsi olimpia

Pénteken megtartották a párizsi olimpia nyitóünnepségét, és ezzel megkezdődtek az ötkarikás játékok.

Egy tanulmányból kiderül, a 2024-es párizsi olimpia hosszú távon akár 11,1 milliárd eurós gazdasági fellendülést is hozhat. Az elemzést a játékok szervezői rendelték meg a párizsi székhelyű Centre for Law and Economics of Sporttól, miközben az olimpiai mozgalom új mantráját, a költségvetési visszafogottságot igyekeznek követni.

A dokumentum szerint a becslések 17 éves időhorizontja a tervezési fázistól a 2034-ig tartó „örökségi” időszakig terjed.

Az Allianz Research kutatói pedig úgy számolnak, hogy a párizsi olimpia 10,1 milliárd euróval, 0,4 százalékkal növeli a francia GDP-t, 11 százalékkal az exportot, az inflációra pedig minimális hatással lesz, várhatóan szerény 0,1 százalékponttal növeli azt 2024-ben. Az olimpiai játékok utóhatása pedig még további pozitívumokat hoz majd a turizmus, a párizsiak életminősége, de még a nemek közötti egyenlőség terén is.