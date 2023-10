Daniel Hagari azt közölte, hogy sikerült a gázai határon lévő városok felett visszaszerezni az ellenőrzést az izraeli csapatoknak. A szóvivő szerint már a határmenti városokban sem dúlnak harcok, ugyanakkor nem kizárt, hogy még mindig vannak terroristák a környéken.

Elmondta azt is, hogy a gázai szárazföldi inváziót drónok és harckocsik is segítik majd – írja a The Times of Israel.

Az IDF a szóvivő tájékoztatása szerint 15-öt sikerült eddig kiüríteni a 24 határmenti városból, és eddig 440 rakéta indult Gázából Izrael felé szombat reggel óta. Hagari hozzátette, 48 óra alatt mintegy 300 ezer tartalékos katonát mozgósítottak.

Joáv Gallant védelmi miniszter a Gázai övezet teljes ostromát rendelte el. Mint mondta, a következő időszakban sem áram, sem élelmiszer, sem üzemanyag nem lesz a környéken, minden zárva lesz. Hozzátette, „Vadálállatok módjára viselkedő emberek ellen harcolunk, és ennek megfelelően cselekszünk.″

Szombaton reggel Palesztin rakétaesővel támadta meg Izraelt. Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke a támadást követően arról beszélt, hogy hosszú és nehéz háborúba kezdenek.