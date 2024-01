ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Sok más országhoz hasonlóan Észak-Korea is szigorú intézkedéseket vezetett be, és lezárta amúgy is szigorúan ellenőrzött határait, amikor a világjárvány 2020 elején globálisan terjedni kezdett. A jelek szerint az idő most érkezhetett el arra, hogy újra külföldi turistákat fogadjanak.

Egy orosz utazási iroda, a Vostok Intur családbarát síúttal csábítja a kalandvágyókat egy, a főváros, Phenjanon kívüli luxusüdülőhelyre.

Az orosz turisták fejenként 750 dollárért, mintegy 260 ezer forintért jelentkezhetnek a négy napos kirándulásra a Masikryong síközpontba. Az észak-koreai utazás a tervek szerint február 9-én indul az orosz Vlagyivosztok kikötővárosból.

A CNN írása szerint a hirdetés alapján a díj tartalmazza a Vlagyivosztokból Phenjanba tartó oda-vissza repülőjegyet és a buszos utazást a Masikryong síközpontba, amely a 1360 méter magas Taehwa-csúcsnál fekszik, Phenjantól keletre, mintegy 3,5 órás autóútra.

Masikryongban a téli sportok szerelmeseinek igazi paradicsomában találja magát

– olvasható a hirdetésben, amely a „tiszta hegyi levegőt és a csodálatos kilátást” ígér. Az útiterv a helyi múzeumok meglátogatását is tartalmazza.

A Covid-járvány előtt Észak-Korea jól szervezett túrákat kínált azoknak, akik szerettek volna bepillantást nyerni a világ egyik legelszigeteltebb országába.

Simon Cockerell, a konkurens Koryo Tours igazgatója a CNN érdeklődésére elmondta, hogy ez az utazás lesz az első Észak-Koreába a határok 2020. januári lezárása óta. Szerinte ez pozitív jel, de óva intett attól, hogy feltételezzük, mindez Észak-Korea járvány előtti kis turisztikai forgalmának szélesebb körű fellendülését jelentheti.

Óvatos lennék, ha azt feltételezném, hogy ez általános nyitást jelent minden turista előtt

– mondta Cockerell, akinek az utazásszervező cége az észak-koreai határok 2020-as lezárása után nagy veszteséget szenvedett el.

Észak-Korea hivatalosan még nem jelentette be a turizmus újraindítását, de a KCNA állami hírügynökség szerint Phenjan külgazdasági kapcsolatokért felelős minisztere, Jun Jong Ho decemberben találkozott Oleg Kozhemyako-val, az orosz Primorszkij terület kormányzójával, és a két fél megvitatta „a két ország közötti régióközi gazdasági együttműködés magasabb szintre emelésének kérdéseit”.