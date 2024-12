Észak-Rajna-Vesztfáliában egy több autópályán (A46 és A1) átívelő, 19 embert megsebesítő balesetsorozatot okozott egy lengyel kamionsofőr, akit egyelőre pszichiátriai osztályon tartanak – írja az Index.

A döntést egy bíró hozta meg, mivel a gyanúsított a bűncselekmény elkövetésekor nem volt beszámítható.

A sofőr mintegy 50 járműnek ütközött autójával az ámokfutás alatt. A férfit már vasárnap kórházba szállították, de csak ideiglenesen. Vizsgálóbizottságot állítottak fel az ügy felderítésére. A 30 éves kamionsofőr véreredményei még nem érkeztek meg, de a férfit a közúti közlekedés veszélyes akadályozásával vádolják.

A rendőrség beszámolója szerint a férfi alkohol vagy kábítószer hatása alatt állhatott, illetve nagy valószínűséggel mentális betegségben is szenved.

A rendőrök szombaton a legutolsó baleset helyszínén tartóztatták le a teherautó sofőrjét. A lengyel rendszámú teherautót azért jelentették a rendőrségen, mert „feltűnően bizonytalanul közlekedett az A46-os autópályán Neuss közelében”.

A sofőr figyelmen kívül hagyta a megállásra felszólító rendőrségi jelzéseket, és nagy sebességgel, egy szerpentinen haladt tovább Wuppertal felé. A teherautó ezután az A1-es autópályán Volmarstein és Hagen-West között áttért a szembejövő forgalmi sávba, ahol végül megállt.

A becslések szerint mintegy 60 kilométert tett meg csak a bejelentést követően. A sofőröket a kaotikus út alatt rádión keresztül figyelmeztették, és arra kérték őket, hogy minél gyorsabban hagyják el az autópályát, ám a járművezetők sok esetben nem tudtak időben letérni az útról. A balesetsorozatban mintegy 50 jármű volt érintett.

A rendőrség szerint hét ember súlyosan, egy ember pedig életveszélyesen megsérült. Tizenegy ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az autópálya több fontos szakaszát ideiglenese órákra lezárták a forgalom elől, hiszen a törmelékeket össze kellett gyűjteni, a járműveket elvontatni és a pályákat megtisztítani.

???????????? A drunken Polish truck driver rammed 50 cars in Germany in a rampage, leaving 18 people injured.



8 victims are critically injured.



The incident happened on the A1 highway in North-Rhine Westphalia.



For unknown reasons, Janusz R. was placed in a psychiatric hospital. pic.twitter.com/tiiXwJd2kE